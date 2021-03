Grave lutto per Russell Crowe: il padre è morto ad 85 anni

L’attore neozelandese Russell Crowe sta vivendo un gravissimo lutto: il padre si è spento la scorsa notte ad 85 anni.

L’attore neozelandese e star di Hollywood, Russell Crowe, sta vivendo delle ore drammatiche per la scomparsa del padre John Alexander. Ad annunciare la tragica notizia è stato lo stesso attore di Hollywood con un toccante messaggio pubblicato sui social. Una scelta, quella di affidarsi ai social, che Russell ha giustificato con l’esigenza di raggiungere tutti coloro che lo conoscevano nel minor tempo possibile.

Le notizie sull’aggravarsi delle condizioni del padre sono giunte all’attore mentre si trovava in Australia per le riprese del film Thor: Love and Thunder, ultimo capitolo della saga cinematografica dedicata al figlio di Odino. Russell ha preso subito un volo per la Nuova Zelanda ed ha raggiunto l’abitazione del padre a Coffs Harbour nella notte di ieri. Purtroppo per lui era troppo tardi.

Russell Crowe, il commovente tributo al padre deceduto

La star del Gladiatore esprime tutta la sua tristezza in un messaggio rivolto ai fan e a tutti coloro che conoscevano il padre: “Oggi, sebbene il sole splenda e le piogge torrenziali si siano arrestate, questo giorno sarà per me sempre caratterizzato da una profonda tristezza. Il mio amato “vecchio”, il mio bellissimo padre, il più gentile tra gli uomini, è deceduto”.

Successivamente l’attore spiega il perché comunicarlo attraverso un post social: “Lo scrivo qui per so che ci sono persone in tutto il mondo a cui ha toccato il cuore, che ha divertito con i suoi luminosi occhi e la sua attitudine cordiale, e tutto il resto, inoltre questo è probabilmente il metodo più efficace per fare diffondere la notizia”. Immediatamente dopo il messaggio, una valanga di fan dell’attore hanno voluto condividere con Russell il loro cordoglio e la loro vicinanza in questo momento complicato.