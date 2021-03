Gianluca Scamacca è un giovane talento del Genoa, preso in prestito dal Sassuolo. Ma cosa sappiamo della sua fidanzata Flaminia Appolloni?

Una giovane promessa calcistica Gianluca Scamacca, del Genoa preso in prestito dal Sassuolo, che è la punta di diamante della spedizione azzurra Euro 2021. Il fenomeno under 21 del Genova, ha stupito tutti con le sue incredibili doti calcistiche e ha avuto già una carriera in Olanda, prima di approdare in Italia e farsi conoscere tra le fila del Sassuolo. Ma cosa sappiamo di chi ha rubato il cuore dell’attaccante, Flaminia Apolloni?

Gianluca Scamacca, chi è la fidanzata del calciatore

Scamacca attualmente è di proprietà del Sassuolo, anche se gioca come attaccante con il Genoa. Essendo di Roma, tuttavia, si è formato calcisticamente proprio nella squadra della sua città, prima di fare un periodo di formazione in Olanda per poi tornare in Italia e farsi notare per il suo talento. Ha vestito maglie diverse nel corso della sua carriera, tra cui Psv, Cremonese, Zwolle e Ascoli.

Gianluca è molto riservato e non si sa quasi niente sulla sua vita privata, se non che è fidanzato con Flaminia Appolloni. Tuttavia, dato che lei non fa parte del mondo dello sport, nè dello spettacolo in generale, è molto difficile reperire informazioni. I due paiono veramente molto affiatati, soprattutto per le numerose foto tenere e romantiche che li ritraggono sui social, in cui lui la descrive come “la sua luce“. In una didascalia le ha anche dedicato una bellissima frase da “A te” di Jovanotti: “A te che hai reso la mia vita bella da morire.”

Non si sa molto di Flaminia, anche se si possono ammirare le sue foto sul suo profilo Instagram (@flaminiaappolloni) in cui posta numerosi scatti, da sola, con amiche e anche con il suo fidanzato Gianluca, che non manca mai di commentare con sfilze di cuoricini. Sembrano insomma una coppia davvero affiatata e invidiabile.