Gemma Galgani e Tina Cipollari: lite nel parcheggio – VIDEO

Il video dell’ennesimo scontro avvenuto tra Gemma Galgani e Tina Cipollari: lite nel parcheggio, cosa è successo.

Ennesimo scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari avvenuto nel corso delle registrazioni di Uomini e Donne e andato in onda nella puntata odierna. La padrona di casa del dating show, Maria De Filippi, manda in onda una clip che riguarda le acerrime nemiche, che in questi anni ne hanno combinate tantissime. Tutto nasce dalla cena tra Gemma e Domenico, organizzata dalla produzione.

Il tutto avviene sotto gli occhi di Tina Cipollari, che osserva la scena, pronta a intervenire come sempre con fare talvolta inopportuno. Vediamo così la storica Dama torinese che parla con il Cavaliere con il quale è uscita. Discutono e lei osserva che hanno diversi stili di vita. Ci sono in particolare degli aspetti del carattere del Cavaliere che non piacciono per nulla a Gemma Galgani.

Il video della lite tra Gemma e Tina: cosa è accaduto in trasmissione

Tina Cipollari – ovviamente – non riesce a starsene in disparte e accusa la nemica di star portando avanti “una pagliacciata”. La discussione tra le due si anima e prosegue anche dopo che la coppia è uscita dalla cena chiarificatrice. Si vedono infatti in una clip successiva le due donne che litigano animatamente in un parcheggio. Il tutto mentre Domenico il Cavaliere è lasciato da solo dalla Dama, che appunto preferisce litigare con la sua nemica che stare a discutere con Domenico.

I toni sono aspri e si va avanti per le lunghe tra accuse e critiche: Gemma Galgani osserva parlando con la bionda vamp del dating show che anche lei ha trovato l’amore nel corso del programma. Concluso il filmato, Tina Cipollari ci tiene a precisare come siano andate le cose tra lei e Kiko Nalli: “Non è che lui è venuto a corteggiare me, è stato un colpo di fulmine. Uno mi è capitato e l’ho sposato. Con quell’uomo ho avuto tre figli, poi è finita. Lei non è venuta a cercare l’amore, evidentemente è venuta a cercare altro”. Critiche alla Dama vengono rivolte per il suo comportamento maleducato e irrispettoso nei confronti di Domenico anche da Gianni Sperti. Nel frattempo, il Cavaliere si dice pronto a mettersi in discussione, mentre il ritorno di Nicola Vivarelli è oggetto di una nuova lite in studio con protagonista sempre Gemma Galgani.