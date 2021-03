Draghi, lui e la moglie hanno ricevuto il vaccino Astrazeneca VIDEO

By

Vaccinazione eseguita per Mario Draghi e per la moglie, con il ritrovato di Astrazeneca. Il tutto è successo nella mattinata del 30 marzo 2021.

Mario Draghi, presidente del Consiglio, assieme a sua moglie Maria Serenella Cappello hanno ricevuto il via libera per sottoporsi a vaccinazione. Dopo avere atteso il proprio turno, il premier in carica dal 13 febbraio 2021 si è presentato con la consorte al seguito all’hub allestito dalla Croce Rossa alla Stazione Termini di Roma.

Tutti e due hanno 73 anni e hanno atteso per settimane di potere essere sottoposti ad immunizzazione, dando il buon esempio contrariamente a quanto fatto da tanti furbi appartenenti a categorie non a rischio ed essendo spesse volte loro stessi soggetti non esposti a pericoli concreti di salute.

Lo stesso Draghi aveva fatto sapere, in una conferenza stampa svolta a margine dell’annuncio del Ddl Sostegni, che avrebbe detto di si a farsi proteggere dal vaccino Astrazeneca. E così è accaduto, per lui e per sua moglie.

Draghi, vaccino Astrazeneca per sé e per la moglie: “Anche mio figlio l’ha fatto”

📍 Il Presidente del Consiglio @Palazzo_Chigi, Mario Draghi, e la moglie questa mattina si sono vaccinati nel nostro Hub di Roma Termini. pic.twitter.com/4BA4ZYgSt0 — Croce Rossa Italiana (@crocerossa) March 30, 2021

Nella giornata di domenica 28 marzo il figlio di Draghi, Giacomo, ha ottenuto la vaccinazione da Astrazeneca a Londra, dove vive con la moglie Valentina. Lo ha svelato lo stesso premier questa mattina, svelando di nutrire totale fiducia nel ritrovato dell’azienda di biotecnologia anglo-svedese.

Inoltre ad aprile l’ammontare giornaliero delle vaccinazioni raggiungerà quota 500mila. Parola del presidente del Consiglio, il quale accentua l’importanza del Piano vaccini e la necessità di raggiungere quante più persone possibili allo scopo di debellare il Covid.

La Croce Rossa ha ripreso l’arrivo alla Stazione Termini del primo ministro e della di lui coniuge. Le operazioni di vaccinazione di entrambi così come degli altri presenti sono avvenute nella più totale tranquillità. La clip è presente sul canale Twitter ufficiale della CRI.