Denise Pipitone, clamorosa svolta dalla Russia: incredibile somiglianza

Una ragazza che ha la stessa età di Denise Pipitone è andata in tv per cercare la sua mamma: la somiglianza è sconvolgente.

Clamorose novità dalla Russia sul caso Denise Pipitone. Una ragazza che ha la stessa età della figlia di Piera Maggio è andata in tv per cercare la sua mamma: stando alle prime immagini arrivate in Italia e mostrate nel promo di Chi l’ha visto, la somiglianza è sconvolgente.

Sulle tracce di Denise Pipitone

La ragazza in questione si è presentata in tv sostenendo di esser stata rapita quando era molto piccola e somiglia moltissimo a Piera Maggio. La mamma di Denise Pipitone in tutti questi anni non si è mai arresa e ha continuato a cercare la sua amatissima bambina, con la speranza di ritrovarla oggi trasformata in una donna. E’ pur vero che in passato segnalazioni analoghe non sono mancate, ma non c’era mai stata una pista così importante come quella che ora porta in Russia.

Ricordiamo che Denise è scomparsa nel nulla il 1° settembre 2004: da allora tante indagini ma, purtroppo, nessuno sviluppo concreto. Stavolta sarà probabilmente decisivo, nelle prossime settimane, un esame del dna, sempre che ci siano i presupposti per farlo. Potrebbe essere chiaramente solo una semplice “coincidenza”, ma è giusto seguire la pista fino in fondo: lo si deve a mamma Piera Maggio, ma soprattutto alla povera Denise.

