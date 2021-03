Leonardo, chi è l’attore che interpreta Salaì: tutto su Carlos Cuevas

Carlos Cuevas è l’attore che interpreta Salaì nella nuova serie di Rai Uno “Leonardo”: scopriamo qualcosa sulla vita dell’attore spagnolo.

Rai Uno ha deciso di omaggiare il grande Leonardo Da Vinci con una serie interamente dedicata alla sua vita. In Leonardo (di cui questa sera si potrà vedere la seconda puntata) l’inventore più conosciuto del mondo ha poco più di 20 anni e lavora come apprendista nella bottega di Andrea Del Verrocchio a Firenze. L’uomo dovrà raccontare tutta la sua vita, dagli inizi alla fama, così da provare la propria innocenza all’ufficiale Stefano Giraldi (che lo indaga per l’omicidio di Caterina da Cremona).

Nella serie Leonardo comparirà anche Gian Giacomo Caprotti (chiamato Salaì o Salaino), pittore italiano tra gli allievi preferiti di Leonardo da Vinci. A ricoprire il ruolo di Salaì sarà l’attore spagnolo Carlos Cuevas Sisó.

Carlos Cuevas Sisó è un attore spagnolo nato a Montcada i Reixac (in Spagna) il 27 dicembre del 1995. L’attore è conosciuto particolarmente per due ruoli: quello di Biel Delmàs nella serie televisiva Ventdelplà e quello di Pol Rubio in Merlí. Carlos Cuevas Sisó ha iniziato a recitare a 5 anni, entrando nel mondo della recitazione grazie al alcune pubblicità. Nel 2004 ha iniziato a lavorare anche come doppiatore. Il suo primo ruolo in televisione è stato in un episodio della serie Trilita.

Nel 2009 ha fatto la sua prima apparizione nel mondo del cinema, interpretando Dani nel film Cruzando el límite (diretto da Xavi Giménez). Nel 2016 Carlos Cuevas è apparso brevemente nella serie El Ministerio del Tiempo, dove ha interpretato uno YouTuber di successo. Sempre nello stesso anno Carlos Cuevas Sisó ha recitato nel ruolo di protagonista in Romeo e Giulietta al Espai La Seca di Barcellona, al fianco della collega Clàudia Benito. Nel 2021 l’attore ha partecipato alla creazione della serie tv Leonardo (regia di Daniel Percival e Alexis Sweet): qui Carlos Cuevas ha preso il ruolo di Gian Giacomo Caprotti, allievo di Leonardo Da Vinci.