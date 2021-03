Che fine ha fatto Gabriella Golia? Cosa fa oggi, il cambiamento

By

In tanti ricordano con affetto Gabriella Golia, la cui presenza su Italia 1 allietava le giornate di tanti di noi. Cosa fa adesso.

Gabriella Golia, da molto tempo, è scomparsa dalla televisione. Le sue ultime apparizioni come annunciatrice di Mediaset risalgono al 2002, anno in cui ha scelto di ritirarsi a vita privata per fare la mamma a tempo pieno.

Lei era entrata nell’azienda del Biscione nel 1982 e per lungo tempo ha introdotto i programmi di Italia 1 alternandosi però sia nei panni della presentatrice, anche per Canale 5, che di attrice.

In tanti la ricordano anche nella sitcom ‘Vicini di casa‘ con Teo Teocoli, Gene Gnocchi e Silvio Orlando. Lei però aveva cominciato dapprima partecipando ad alcuni spot pubblicitari e poi facendosi assumere dall’emittente Antenna Nord, riuscendo successivamente a farsi notare da Silvio Berlusconi, che la volle per la sua TeleMilano.

Al rifiuto di Gabriella Golia si racconta che l’imprenditore acquistò l’intera emittente. In carriera la Golia ha collaborato con alcuni mostri sacri della televisione come Mike Bongiorno. In passato l’amatissimo volto televisivo ha raccontato che il lavoro che le diede ribalta a livello nazionale le manca.

Gabriella Golia, cosa fa oggi

Da quando non appare più con frequenza in televisione è comunque possibile rivederla saltuariamente. Ad esempio nel 2010 presenziò a ‘I Soliti Ignoti’, mentre ad inizio 2021 ha preso parte ad una puntata amarcord di ‘Pomeriggio 5’ con le colleghe Susanna Messaggio, Maria Giovanna Elmi e Miriana Trevisan.

Attualmente lei risulta lavorare a Business24, una emittente televisiva in onda sia sul web che sul canale Sky 821. Il network tratta principalmente di economia, finanza ed impresa. In particolare la Golia presenta il programma Business Life.

Per quanto riguarda la sua vita privata, da 25 anni Gabriella, nata a Milano il 2 febbraio 1959, è sposata con il chirurgo Marco Alloisio. La coppia è felicissima e ha avuto un figlio nel 1998, Tommaso, che ad inizio anno si è laureato.