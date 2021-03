Caterina Sbaraglia, chi è la piccola attrice di Ti presento Sofia: la sua storia

Nonostante la giovanissima età Caterina Sbaraglia è un volto già noto nel mondo della tv e del cinema. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Ti presento Sofia è stato il film d’esordio di Caterina Sbaraglia: la giovanissima attrice ha interpretato il ruolo di una bimba di nove anni decisamente sui generis. Conosciamo più da vicino questa artista in erba.

L’identikit di Caterina Sbaraglia

Caterina Sbaraglia, classe 2008, ha debuttato come attrice soli 10 anni. Era il 2018 quando calcò il suo primo in un ruolo primario: figlia di Fabio De Luigi nella commedia Ti presento Sofia, ha recitato accanto allo stesso attore e a Micaela Ramazzotti, che di De Luigi – nel film Gabriele – è una vecchia amica. Nei panni di una ragazzina sin troppo matura e cinica per la sua età, e dal carattere piuttosto complesso e sfaccettato, la Sbaraglia ha convinto pubblico e critica alla sua prima apparizione. In quel film è la figlia di un padre divorziato, ex musicista che ha accantonato il sogno di sfondare nel mondo del rock per prendersi cura della bambina, e dovrà fare i conti con le bugie del padre che per far colpo sulla Ramazzotti fingerà di non avere figli.

Diverso invece il ruolo di Caterina Sbaraglia in Svegliati amore mio. Nella fiction di Canale 5 la giovane attrice affianca Sabrina Ferilli ed Ettore Bassi, genitori della piccola colpita da una terribile malattia. Sarà la lunga battaglia della mamma a far giustizia per la figlia, il cui male risulterà essere legato alle polveri sottili della fabbrica vicino alla quale la famiglia vive e di cui lo stesso padre è da tempo operaio.

