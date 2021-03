“Cani sbattuti al muro”: video choc di Striscia la Notizia

Jimmy Ghione di Striscia la Notizia racconta da Livorno una terribile storia di maltrattamenti sui nostri amici a quattro zampe.

Jimmy Ghione torna a occuparsi di maltrattamenti ai danni dei nostri amici a quattro zampe. Il noto inviato di Striscia la Notizia stavolta è andato a San Vincenzo, in provincia di Livorno, perché gli è stata segnalata una persona violenta nei confronti di uomini e animali: ecco le incredibili immagini.

I maltrattamenti agli animali denunciati da Striscia

Il video di Striscia la Notizia è stata rilanciato dal profilo Instagram ufficiale del tg satirico, con l’avvertenza che le immagini sono particolarmente violente e, dunque, se ne sconsiglia la visione a un pubblico troppo giovane o particolarmente sensibile. In effetti il filmato mostra un uomo che maltratta il suo cane e si rivolge in modo a dir poco aggressivo nei confronti del padre. Intervistato da Jimmy Ghione, il tizio non si è mostrato per nulla disponibile né pentito, ma anzi risponde in tono aggressivo e strafottente.

Purtroppo non si tratta di un caso isolato. Lo scorso gennaio, per esempio, lo stesso Jimmy Ghione si era recato in Valle d’Aosta per documentare la vicenda di un cane maltrattato dal padrone con immagini terribili nelle quali di vedeva l’uomo prendere a pugni il quadrupede per poi lanciarlo in aria. “Una persona che tratta un cane così – aveva chiosato l’inviato di Striscia – fa male a tutti, non solo al cane”. La replica del proprietario? “Sì, l’ho fatto. Ho sbagliato, ho dichiarato dei tentativi di morso…”.

