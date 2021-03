Brando Barbato, chi è il figlio di Samantha De Grenet: età, foto, social e vita privata

Scopriamo chi è Brando Barbato: età, foto, social. vita privata e curiosità sul figlio della bellissima Samantha De Grenet.

Sebbene Samantha De Grenet sia diventata famosa da giovanissima, partecipando a sfilate di alta moda sin dall’adolescenza e arrivando a sfilare in televisione da giovanissima, sulla sua vita privata e sentimentale in questi anni sono emersi davvero pochi dettagli. Questo perché la modella è una donna molto riservata, che preferisce tenere per sé quelli che sono gli aspetti più intimi della sua vita.

Samantha ha avuto ed ha un unico grande amore, quello che la lega da anni a Luca Barbato. I due si sono sposati una prima volta e dal loro amore è nato Brando, ma per un periodo di tempo hanno ritenuto fosse meglio lasciarsi e si sono separati. Dopo un periodo di riflessione entrambi hanno capito di provare ancora un legame fortissimo, hanno chiarito le divergenze si sono risposati. Una scelta che ha fatto felici tutti, in particolar modo il figlio adolescente.

Brando Barbato: chi è il figlio di Samantha De Grenet

Nato il 26 ottobre del 2005, Brando Barbato ha da poco compiuto 15 anni ed ha tutta la vita davanti. Il ragazzo va ancora a scuola e in questo ultimo anno, come tutti i suoi coetanei, si è trovato a dover affrontare le difficoltà della didattica a distanza. Su di lui, data la giovanissima età, si conosce davvero poco e non è chiaro quale sia il percorso che vorrà intraprendere una volta finito il percorso di studi. Un capitolo ella sua vita che potrebbe durare ancora dai 10 ai 15 anni.

Non è detto, dunque, che Brando decida si intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo. Presenza scenica e bell’aspetto le ha ereditate dal mamma e papà, ma è ancora presto per decidere se quello sarà il suo cammino. Sebbene non si conosca molto di lui, qualcosa la sappiamo: ha un rapporto bellissimo con la mamma. A rivelarlo è stata la stessa Samantha in un post pubblicato in occasione del suo quindicesimo compleanno: “Siamo riusciti a costruire un rapporto davvero speciale, unico, fatto di complicità e amore, risate e confidenze, confronto e rispetto…tu sei indiscutibilmente la parte più bella e vera di me”.