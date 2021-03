Bianca Berlinguer colpita dal Covid: “L’annuncio choc in diretta”

Nella puntata odierna di Cartabianca su Rai3 la conduttrice Bianca Berlinguer non è presente in studio a causa del Covid.

“Buonasera e bentornati a Cartabianca. Questa sera, lo state vedendo tutti, c’è una novità. Non sono in studio come sempre, ma andrò in onda dal soggiorno di casa mia”: con queste parole Bianca Berlinguer ha aperto la nuova puntata del suo programma su Rai 3. Per la verità, la notizia era nell’aria già da qualche giorno, ma non era mai stata confermata ufficialmente dalla Rai né dalla diretta interessata. Ragion per cui tutti i telespettatori sono rimasti assai sorpresi.

La pandemia ferma anche Bianca Berlinguer

Nella puntata odierna di Cartabianca, la conduttrice Bianca Berlinguer non è presente in studio “perché – ha spiegato lei stessa – anche a me è capitato, come a tanti italiani, di entrare in contatto con una persona positiva e dunque sarò in isolamento ancora per alcuni giorni. Abbiamo voluto rispettare l’appuntamento settimanale con voi, così ci sembrava giusto, faremo del nostro meglio”.

Enrico Lucci, presente in studio, ha cercato di smorzare la tensione in apertura del programma con un po’ di ironia. C’è però da dire che la “formula” adottata stasera da Bianca Berlinguer non è una novità nel mondo del piccolo schermo. All’obbligo di quarantena dentro casa si erano già dovuti adeguare Fabio Fazio e il suo Che Tempo che fa sempre in Rai, Tiziana Panella di Tagadà su La7, Myrta Merlino e L’Aria che Tira o Lilli Gruber e Otto e mezzo sulla stessa emittente (quest’ultima per via di un collaboratore del programma risultato positivo al Covid). In tempo di pandemia questo e altro…

Buonasera e bentornati a #cartabianca. Questa volta dal soggiorno di casa mia perché è capitato anche a me come a milioni di italiani di entrare in contatto con una persona positiva e dunque sarò in isolamento ancora per alcuni giorni. pic.twitter.com/l1rNj9yQmi — #cartabianca (@Cartabiancarai3) March 30, 2021

