Belgio – Bielorussia qualificazioni mondiali: streaming e formazioni

Il match tra Belgio e Bielorussia è valido per le qualificazioni mondiali: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Giornata di grande calcio quella di oggi, con i gironi eliminatori degli Europei Under 21 e il pubblico e tifosi italiani che attendono gli azzurrini di Nicolato alla prova contro la Slovenia padrone di casa. La squadra italiana è costretta a vincere per passare il turno, a prescindere da quello che avverrà sull’altro campo, dove la Spagna affronta la Repubblica Ceca. Basterebbe un pareggio, in caso di vittoria spagnola.

Ma oggi è anche tempo di qualificazioni mondiali e sicuramente gli sportivi italiani e in particolare i tifosi nerazzurri vogliono vedere all’opera il loro beniamino, ovvero il centravanti Romelu Lukaku, in squadra con il suo Belgio che affronta la Bielorussia. Ci si attende una bella partita: le ultime otto partite della Bielorussia e sei delle ultime sette del Belgio hanno visto la sfida sbloccarsi già nel primo tempo.

Precedenti di Belgio – Bielorussia e dove vedere in tv e streaming

Lo stadio della partita di stasera sarà al King Power Stadium di Lovanio. Si prospetta una sfida interessante, che potrà anche essere seguita dai telespettatori italiani, che non vedono l’ora di vedere all’opera tanti protagonisti del campionato di Serie A, in primis appunto Romelu Lukaku. Per vedere la partita gratis e in diretta, basterà accendere su 20, il canale che offre il match in esclusiva, o in alternativa guardarla in streaming su Mediaset Play.

Primissima sfida ufficiale tra queste due squadre, che hanno finora raccolto rispettivamente quattro punti in tre partite la formazione di casa e tre punti nella sfida contro l’Estonia gli ospiti. Per quanto concerne i giocatori da tenere sicuramente sott’occhio, abbiamo Kevin De Bruyne, con sei gol e undici assist nelle ultime 11 uscite con la nazionale belga, e dall’altra parte il pericoloso Vitali Lisakovich.

Belgio e Bielorussia, le due squadre in campo: le formazioni

Martinez e Marchel’ stanno completando le loro scelte in vista della partita di questa sera. Ecco le formazioni in campo:

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne, Tielemans, Dendoncker, Chadli; De Bruyne, Mertens, Lukaku.

BIELORUSSIA (4-4-1-1): Gutor; Yuzepchuk, Naumov, Bordachev, Zolotov; Ebong, Kendysh, Yablonski, Stasevich; Lisakovich, Laptev.