Barbara Gallavotti chi è: carriera, età, foto della divulgatrice scientifica

Barbara Gallavotti è un’accademica e divulgatrice scientifica italiana. Scopriamo di più su di lei e sulla sua carriera.

Il pubblico del piccolo schermo ha cominciato a conoscere il nome della divulgatrice durante i molti programmi televisivi dedicati alla pandemia da Covid – 19. La donna non è però nuova al mondo della televisione.

E’ infatti proprio lei ad essere l’autrice di programmi culturali del calibro di “Superquark” e “Ulisse“. Scopriamo di più sulla sua brillante carriera.

Barbara Gallavotti: ecco tutte quello che c’è da sapere su di lei

Classe 1968, la Gallavotti è nata a Torino ma è cresciuta a Roma. La sua carriera scolastica inizia al Liceo Classico e prosegue con una laurea in Biologia ottenuta con lode. Il suo curriculum è molto vasto e vanta davvero molte esperienze professionali. Ovviamente a coronare il tutto non mancano premi e riconoscimenti.

Dopo aver superato con successo l’esame di abilitazione alla professione di Biologo, la donna inizia dà il via alla sua carriera da divulgatrice scientifica. Oltre ad essere la co-autrice di “Ulisse” e “Superquark”, dal 2010 diventa collaboratrice e inviata della trasmissione “E se domani“.

La Gallavotti è anche apprezzatissima in ambito internazionale. Nel 2013 vince il Premio Capo d’Orlando per la comunicazione multimediale. Forse non tutti sanno che la donna è anche giornalista e collabora con giornali del calibro di “Elle”, “Il Corriere della Sera“. La sua attività si è anche dedicata alla pubblicazione di libri soprattutto per bambini e giovani.

Per quanto riguarda invece le curiosità su di lei, sappiamo che ha due figlie. Oltre ad essere una donna di scienza e grande studiosa, nel tempo libero suona il pianoforte. Le piace anche studiare la lingua araba e fare sport. Nella sua vita c’è spazio anche per un amico a quattro zampe: la sua gatta Fairouz.