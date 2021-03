Vite al limite: che fine ha fatto Cindy Vela? Pesava quasi 300kg

L’episodio di Cindy Vela è stato uno dei più discussi di Vite al limite: la donna pesava quasi 300kg e non poteva muoversi.

In ogni episodio di Vite al limite la troupe del programma segue per un anno intero la vita di persone patologicamente obese che hanno deciso di dimagrire. Ad aiutarle nel loro percorso è un team di esperti, tra cui figura anche il dottor Nowzaradan.

Leggi anche -> Vite al limite: la storia di Samantha Mason, influencer di 441kg

Il caso di Cindy Vela ha fatto molto scalpore: non solo per la situazione medica pericolosissima per la vita della donna, ma anche per gli insulti che questa ha ricevuto sul web dopo che la sua puntata è andata in onda. Alcuni giornalisti americani hanno intitolato la sua situazione, con parole non molto gentili, “il caso più abominevole di Nowzaradan”.

Che fine ha fatto Cindy?

All’inizio del suo percorso a Vite al limite Cindy doveva farsi aiutare da una badante (Denise), perchè non era in grado di muoversi da sola. Nonostante le difficoltà, però, la donna ha iniziato il programma di dimagrimento con coraggio e voglia di fare (anche se non sempre prendendo sul serio i consigli del dottor Nowzaradan e del personal trainer a lei assegnato).

Leggi anche -> Vite al limite, la tragedia di Kelly: morta durante le riprese

Quando è arrivata a Vite al limite Cindy Vela ha raccontato la sua storia. A soli 10 anni pesava già 60kg: andando in avanti, poi, è arrivata a 200kg durante l’adolescenza e quasi 300kg nell’età adulta.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La donna oggi ha 45 anni e vive ancora negli Stati Uniti: purtroppo però, il suo episodio non si è concluso bene. Cindy Vela non ha perso abbastanza peso da potersi sottoporre all’operazione del dottor Nowzaradan, ed è così tornata a casa. Nel 2020 ha raccontato ai suoi followers su Facebook di essere dovuta correre in ospedale per via di alcuni problemi respiratori. I dottori le hanno messo un sondino così da facilitare la respirazione, ma da quel momento di Cindy non si sa altro.