Vera Gemma, la verità sul terrificante incidente stradale del padre Giuliano

L’attrice e naufraga Vera Gemma non ha mai dimenticato il padre, Giuliano Gemma: lei e il grande attore erano davvero molto legati.

Giuliano Gemma è stato un grandissimo attore italiano: nato a Roma nel 1938, è morto a causa di un terribile incidente nel 2013. Nel corso di tutta la sua carriera, l’attore romano ha lavorato a più di cento film, conquistando tantissimi premi, tra cui il David di Donatello, il premio al Festival Internazionale del cinema di Karlovy Vary, il Globo d’oro, il Nastro d’argento e il Premio De Sica. Oltre ai grandi successi della sua carriera come attore, Giuliano Gemma era ancor più orgoglioso delle figlie Giuliana e Vittoria. Le due sorelle sono nate dalla prima moglie dell’attore, morta nel 1995. La morte di entrambi i genitori ha sicuramente segnato profondamente l’attrice Vera Gemma, oggi naufraga all’Isola dei Famosi e che era legatissima ad entrambi.

Vera Gemma ricorda le ultime parole che il padre le disse

Giuliano Gemma è morto a soli 75 anni il primo ottobre del 2013 a causa di un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto. La cosa che ferisce di più soprattutto la famiglia dell’attore è che, apparentemente, Giuliano Gemma ha dovuto aspettare per più di un’ora i soccorsi. Gli aiuti sono arrivati con parecchio ritardo e, durante tutto quel tempo, l’attore romano era rimasto cosciente. Visti gli avvenimenti Daniela Richerme, seconda moglie di Giuliano Gemma, aveva poi denunciato i soccorsi, così da far scaturire un’indagine che chiarisse quanto accaduto.

L’incidente avvenne vicino a Cerveti e Giuliano Gemma venne poi trasportato d’urgenza all’ospedale di Civitavecchia, dove morì per infarto. Vera Gemma, ricordando il padre, in un documentario ha affermato: “Eravamo in aeroporto mi disse ‘Vera grazie di tutto, davvero’. Aveva gli occhi lucidi. Poco dopo ricevetti una telefonata da sua moglie, che mi disse che aveva avuto un incidente e non c’era più. Mi sentii persa. Se fosse ancora qui gli direi più spesso che lo amo. Non che non glielo abbia detto, ma ora che non c’è più e mi manca vorrei poterlo fare ancora“.