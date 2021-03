Il coming out di Vera Gemma: “Innamorata follemente di una donna”

L’attrice Vera Gemma, al momento naufraga sull’Isola dei Famosi, è riuscita ancora una volta a lasciare tutti senza parole

L’attrice Vera Gemma, figlia di Giuliano Gemma, è sempre stata una donna fuori dagli schemi. Consapevole della propria bellezza e volendo vivere appieno tutte le emozioni che la vita le mette davanti, la naufraga non si è mai tirata indietro dalle sfide. Al momento la donna si trova in Honduras come concorrente all’interno del programma televisivo L’Isola dei Famosi. Prima di partire viveva negli Stati Uniti, insieme al figlio Maximus e al compagno Jeda, un manager di musica trap. I due si passano ben 28 anni di differenza, visto che lei ne ha cinquanta e lui solo ventidue. Ma forse è proprio il caso di dire che “l’età è solo un numero”, e poi Vera Gemma è sempre stata per il libero amore.

Vera Gemma si racconta e si mette a nudo

Vera Gemma, Durante un’intervista per il sito Gay.it, aveva deciso di raccontarsi a 360°, non omettendo nulla della sua vita. Favorevole all’amore in ogni sua forma, l’attrice al momento ha una relazione con il manager musicale Jeda, molto più giovane di lei. Tuttavia, in passato ha avuto anche esperienze omosessuali e ha dichiarato apertamente di essere bisessuale. La stessa Vera Gemma ha affermato: “Ho avuto esperienze di tutti i tipi, in passato, mi sono innamorata follemente di una donna, mi ricordo che questo provocò molto scandalo. Quindi ho avuto esperienze omosessuali e non, ma per me la normalità è un concetto molto relativo. Mi è successo di innamorarmi di una donna sì, però poi alla fine ho capito che mi piacciono troppo i maschi“.

Sicuramente sull’Isola dei Famosi Vera Gemma ha di che rifarsi gli occhi, sia per quanto riguarda la parte femminile che per i bei fusti presenti. Già dalla prima puntata, aveva fatto molto scalpore il suo commento sul modello Akash Kumar: “Un giretto con Akash lo farei volentieri“. Ad ogni modo, Vera sembra non disdegnare anche altri concorrenti del programma e questi suoi atteggiamenti l’hanno sicuramente già resa una delle naufraghe più chiacchierate di questa stagione de L’Isola dei Famosi.