Valeria Marini nuova concorrente dell’Isola dei Famosi spagnola: che colpo

Una sorpresa dopo l’altra: Valeria Marini è stata scelta come concorrente dell’Isola dei famosi spagnola. Una nuova avventura

Valeria Marini continua a far parlare di sé anche lontano dall’Italia. La showgirl sarà la dodicesima concorrente di ‘Supervivientes’, l’edizione spagnola dell’italiana ‘L’Isola dei Famosi’. Sarà così protagonista insieme al ballerino Antonio Canales; alla cantante Sylvia Pantoja; la giornalista Alexia Rivas; agli ex partecipanti di ‘La isla de las tentaciones, Tom Brusse, Melyssa Pinto e Lola; Marta López; allo chef Carlos Alba; alla ballerina Lara Sajen; alla stilista e moglie di Antonio David Flores, Olga Moreno ed al windsurfista e fidanzato di Anabel Pantoja, Omar Sánchez.

Valeria Marini, una nuova avventura a “L’Isola dei famosi”

In Italia l’attrice italiana è stata già protagonista prendendo parte a diverse edizione de “L’Isola dei famosi“. Prima nel 2008 era arrivata in Honduras come guest star, mentre nel 2012, è tornata in gara venendo eliminata dopo appena sei settimane. Inoltre, tre anni fa, ha fatto la sua comparsa per tre giorni sull’isola per quanto riguarda la 13esima edizione del reality. Infine, è stata concorrente di Reality Circus, Grande Fratello Vip 1 e del GF Vip 4. Ha partecipato anche a Temptation Island Vip con il fidanzato dell’epoca Patrick, avvicinandosi sentimentalmente ad Ivan Gonzalez.