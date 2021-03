Uomini e Donne, delusione enorme per Gemma Galgani: cosa succede

Gemma Galgani, storica protagonista di Uomini e Donne trono over, sta vivendo una grandissima delusione: scopriamo cosa succede.

Continua il periodo nero per Gemma Galgani a Uomini e Donne. La dama torinese ha preso male la decisione di Maurizio di lasciare il programma e nella puntata di venerdì l’abbiamo vista alle prese con uno sfogo amaro per come si è conclusa l’ennesima conoscenza all’interno del programma. L’addio di Maurizio, però, non è l’unica delusione che la storia protagonista ha vissuto in questi giorni.

Ad anticiparlo è il sito dedicato ai programmi televisivi ed ai gossip sui suoi protagonisti Il Vicolo delle News. Tra sabato e domenica, infatti, sono state registrate due puntate di Uomini e Donne, nelle quali si è potuto assistere anche alle evoluzioni del percorso sentimentale di Gemma Galgani. Anche in questa occasione per lei c’è stata una forte delusione che l’ha portata a sfogarsi con un pianto liberatorio.

Uomini e Donne, ennesima delusione per Gemma Galgani

Ad inizio puntata Gemma ha parlato del suo rapporto con Nicola Vivarelli, il giovanissimo corteggiatore con il quale si è frequentata l’anno precedente. I due non si erano lasciati benissimo, ma i tre mesi d’assenza del ragazzo dal programma hanno permesso loro di appianare le divergenze e trovare nuovamente un dialogo. D’altronde era stato proprio Nicola uno dei pochi a prendere le difese della dama torinese dalle accuse di recitare una parte. Era stato sempre Nicola a confessare che continuavano a sentirsi e che per lei nutriva ancora qualcosa.

Di recente i due si sono visti, ma Gemma ha chiarito che si è trattato solo di un’uscita tra amici, nel corso della quale hanno chiarito di persona le divergenze per le quali si erano allontanati. Gemma è uscita nei giorni scorsi anche con il Cavaliere Roberto, il quale sta facendo la conoscenza anche di Isabella. Un’uscita piacevole tra loro, ma che si è conclusa con l’ennesima delusione per la Galgani. Il cavaliere ha chiarito che potranno essere solo amici e che vuole approfondire la conoscenza con l’altra dama. Nel sentire questa risposa, la dama torinese si è lasciata andare ad un pianto liberatore.