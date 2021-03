Ubaldo Lanzo è fidanzato? Quello che sappiamo sulla sua vita privata

Il cromatologo e stilista Ubaldo Lanzo è uno dei concorrenti più interessanti di questa edizione del programma televisivo L’Isola dei Famosi

Ubaldo Lanzo è una delle scoperte di questa edizione dell’Isola dei Famosi, programma condotto da Ilary Blasi. Nato a Lamezia Terme nel 1972, il naufrago ha ben 49 anni e, sebbene sia noto nel mondo dello spettacolo, è un po’ restio a mostrarsi ai riflettori. Infatti, questa esperienza in Honduras sarà una bella sfida per il cromatologo e stilista. Ma cosa sappiamo di quest’uomo che sembra in qualche modo essere avvolto nel mistero? Avrà una fidanzata, un fidanzato, sarà sposato…? Scopriamolo insieme!

Alla scoperta della vita privata di Ubaldo Lanzo

Ubaldo Lanzo è sempre stato attratto dall’universo della moda, fin da quando era bambino: il suo amore era talmente puro che è riuscito a trasformare questa sua passione in un lavoro. Ma cosa fa un cromatologo? Studia i colori, facendo particolare attenzione ai loro significati psicologici e all’effetto che hanno sulla mente umana. Per quanto riguarda la vita privata del naufrago, non si sa praticamente niente. Lanzo è sempre stato assai restio a dare qualsivoglia tipo di informazione legata alla sua vita amorosa, tanto che non sappiamo né se sia legato a qualcuno, né se sia single. Persino dai suoi profili social è impossibile carpire se abbia attualmente o abbia avuto recentemente una relazione.

Adesso che si trova a Parasite Island, c’era chi aveva ipotizzato che fosse potuta scattare la scintilla tra Ubaldo Lanzo e Fariba Teherani, madre di Giulia Salemi. Tuttavia, sebbene abbiano instaurato una relazione alla stregua di quella tra Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, manca tutta la parte romantica. Infatti, tra i due è un battibecco quasi continuo, soprattutto perché Fariba tende a monopolizzare le conversazioni e Ubaldo, oramai stanco, non fa altro che cercare un angolo di silenzio.