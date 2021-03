Tommaso Zorzi, dopo l’incontro con la Meloni lui perde followers

By

L’influencer Tommaso Zorzi accusato di compiacere Giorgia Meloni: “Lei calpesta i tuoi diritti e tu la ammiri”, lui perde fans sui social.

Tommaso Zorzi, in occasione della sua partecipazione come ospite alla prima puntata della nuova stagione del ‘Maurizio Costanzo Show’, non ha rimediato una bella figura, secondo alcuni.

Colpa della eccessiva morbidezza mostrata alla presenza di Giorgia Meloni, anch’ella presente nel parterre di ospiti del marito di Maria De Filippi. In diversi hanno imputato all’influencer milanese di avere assunto un atteggiamento fin troppo condiscendente.

Ed invece di affrontare tematiche delicate sulle quali ancora occorre fare molta strada prima di potere raggiungere il necessario livello di civiltà, Tommaso Zorzi ha scelto di restare confinato nell’ambito del puro intrattenimento con la Meloni.

Niente discussioni sulla omontransfobia, sulle aggressioni sia verbali che fisiche subite dalle coppie omosessuali o su una richiesta di condanna da parte di Giorgia Meloni a qualunque atteggiamento di violenza subito da chi è omosessuale.

Tommaso Zorzi, per alcuni ha peccato di coraggio con la Meloni

Tra l’altro soltanto qualche giorno fa era avvenuto uno scontro ai danni di una coppia omosessuale a Roma da parte di alcuni facinorosi di ambienti di destra.

Questo atteggiamento che in diversi hanno bollato come fin troppo pavido ha fatto si che il vincitore del Grande Fratello Vip abbia perso diversi followers sui suoi profili personali social.

Lui nel frattempo si gode il momento di celebrità, accentuato anche dalla partecipazione a ‘L’Isola dei Famosi’ come opinionista in studio. E presto sarà ancora più presente sugli schermi di Mediaset, dal momento che l’azienda gli ha affidato alcuni programmi che verranno messi in onda nei prossimi mesi.