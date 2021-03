Striscia la Notizia, scandalo Alessia Marcuzzi: cosa è successo?

Alessia Marcuzzi si ritrova al centro di polemiche feroci, dopo un servizio di “Striscia la Notizia” che l’ha vista protagonista…

Un vero e proprio polverone di chiacchiere e gossip si è sollevato intorno ad Alessia Marcuzzi, contro la quale sono nate non poche polemiche. A sollevarle, in particolare, un servizio di “Striscia la Notizia” dedicato all’ospitata della conduttrice a “Che tempo che fa“. Le critiche mosse alla Marcuzzi sono feroci e da parte sua non vi sono state ancora repliche finora, ammesso che ve ne saranno in futuro. Ma cosa è successo durante la trasmissione di Fabio Fazio che ha fatto infuriare tutti quanti?

Alessia Marcuzzi a “Che tempo che fa”: cosa è successo

Una partecipazione apparentemente normale e senza alcuna malizia quella di Alessia Marcuzzi nel talk show storico di Fabio Fazio, “Che tempo che fa” la scorsa domenica 28 marzo. Ma la presenza della conduttrice ha fatto storcere più di un naso, per un motivo particolare. Inizialmente una semplice chiacchierata con Fazio e una serie di battute simpatiche con Luciana Littizzetto, presenza fissa del programma ormai da anni. Tuttavia, c’era qualcosa che non andava…

Il punto critico sta in quello che ha detto la Marcuzzi durante l’intervista. La conduttrice infatti ha parlato di una linea cosmetica di prodotti per il corpo da poco lanciata da lei stessa ed è subito polemica feroce contro di lei e contro il servizio pubblico. In particolare è stato un servizio di Pinuccio su “Striscia la Notizia“, proprio dedicato all’argomento, a sollevare il polverone.

Pinuccio sottolinea come la Marcuzzi e la Littizzetto abbiano lo stesso manager, Giuseppe Caschetto e quanto sia un’incredibile coincidenza che si siano rese protagoniste del simpatico siparietto sulle creme. “La tv di Stato è generosa, non aveva i soldi ed è andata là Alessia” – ha detto Pinuccio con tono volutamente provocatorio. Staremo a vedere se la conduttrice avrà intenzione di rispondere o meno.