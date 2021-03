Stasera in tv, The Guardian – Salvataggio in mare: cast, trama, curiosità

Il film The Guardian – Salvataggio in mare andrà in onda stasera in tv su Cielo alle 21:20. Ecco tutto quel che c’è da sapere al riguardo.

The Guardian – Salvataggio in mare è un film diretto da Andrew Davis con protagonisti Kevin Costner e Ashton Kutcher (in originale semplicemente The Guardian), riproposto stasera in tv su Cielo alle 21:20. La pellicola, risalente al 2006, che vede nel cast Costner nel ruolo di Ben Randall, Kutcher (Jake Fischer), Neal McDonough (Jack Skinner), Melissa Sagemiller (Emily Thomas), Clancy Brown (Cap. William Hadley), Brian Geraghty (Billy Hodge), Sela Ward (Helen Randall).

The Guardian – Salvataggio in mare dalla A alla Z

Partiamo dalla trama. Ben Randall è un veterano dei Guardia Costiera degli Stati Uniti e unico superstite di un incidente mortale avvenuto durante una terribile tempesta. In seguito all’incidente viene spedito contro la sua volontà presso la scuola d’élite A School, dove dovrà insegnare ai giovani, addestrandoli e trasformandoli da arroganti reclute a coraggiosi Rescue Swimmers.

Quando si viene a scontrare con il presuntuoso e arrogante Jake Fischer, Ben intravede in lui un allievo che ha tutte le caratteristiche per poter essere il migliore. Nel capeggiare la sua prima missione pericolosa, tra le acque turbolente del Mare di Bering in Alaska, Jake dovrà mettere in atto tutto ciò che ha imparato e scoprire quello che vuole dire veramente rischiare tutto.

Non tutti sanno che alcune scene che avrebbero dovuto essere filmate in Alaska, sono state invece girate in North Carolina: ciò ha imposto alla produzione il trasporto di tonnellate di ghiaccio sul set. The Guardian poi non è stato girato in mare, ma in un’enorme piscina. Chi può stasera non se lo perda!

