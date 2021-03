Stasera in tv, Makari, La fabbrica delle stelle: trama e anticipazioni del 29 Marzo

By

Tutti i telespettatori sono pronti all’attesissimo finale di stagione di Makari. Ecco a voi qualche succosa anticipazione.

L’appuntamento di oggi con la seguitissima fiction Makari è confermato. Alle 21:25 andrà infatti in onda il finale di stagione della celebre serie. ‘La fabbrica delle stelle‘ è il titolo dell’ultimo episodio, il quarto per essere precisi, che sta facendo fremere dall’attesa tutti i telespettatori più affezionati. Leggiamo insieme qualche succosa anticipazione sulla puntata che andrà in onda stasera.

La quarta puntata della fiction tratta dall’omonimo romanzo di Gaetano Savatteri andrà in onda questa sera alle 21:25 su Rai1. Il pubblico non sta più nella pelle all’idea di scoprire finalmente il tanto atteso finale della serie. Secondo le anticipazioni, è arrivato per Saverio e Sulemia il momento di salutarsi. Il nuovo lavoro dell’uomo giocherà però un ruolo fondamentale all’interno della trama. Il suo impiego sarà quello da press office presso un importante festival. Quest’ultimo verrà però totalmente stravolto dal decesso della sorella dell’organizzatrice.

Un nuovo caso metterà dunque un po’ di pepe sull’ultima puntata della fiction diretta da Michele Soavi. I due protagonisti, oramai sul punto di separarsi, si troveranno davanti alla morte di Gea De Simone, la donna che Saverio avrebbe dovuto proteggere dal violento fidanzato. Il protagonista fallirà miseramente dal suo impiego di guardia del corpo, e deciderà così di indagare sul caso e di trovare a tutti i costi il colpevole.

Makari, possibile l’annuncio di una seconda stagione della fiction?

La quarta e ultima puntata della fiction Makari è pronta a conquistare tutto il pubblico stasera su Rai1. L’avvincente storia è in procinto di concludersi, e tutti i telespettatori più affezionati stanno giù mormorando per quel che riguarda una probabile seconda stagione. Ester Matano, rilasciando alcune dichiarazioni per Fanpage.it, ha confermato senza ombra di dubbio la possibilità di un continuo. “Penso proprio che si possa fare una seconda stagione.” ha affermato, suscitando la gioia e l’allegria di tutti i fan della serie.