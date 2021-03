Stasera tutto è possibile: anticipazioni della puntata speciale del 29 marzo

By

Questa sera andrà in onda una puntata speciale di Stasera tutto è possibile: anticipazioni sul nono appuntamento con il programma.

Il 2021 ha confermato che Stefano De Martino è un conduttore di talento e che il suo Stasera tutto è possibile è una trasmissione amata da tantissimi italiani. Il successo del programma è dato sia dalla presenza di un supporting cast in grado di creare degli sketch divertenti, sia dalla presenza settimanale di ospiti d’eccezione in grado di variare il contenuto ed il tenore della puntata. Poi ovviamente la capacità dell’ex ballerino di stare al gioco e di essere un intrattenitore a tutto tondo ha fatto il resto.

In queste settimane Stasera tutto il possibile ci ha tenuto compagnia per 8 martedì, con due settimane di pausa: il 16 febbraio ed il 2 marzo (giorno del debutto dell’ultima edizione di Sanremo). Ma questa settimana anticipa di un giorno e lo potremo vedere lunedì 29 marzo a partire dalle 21.20, ovviamente sul secondo canale della Rai.

Stasera tutto è possibile: anticipazioni del 29 marzo

Le anticipazioni di questa settimana sono scarne, poiché in realtà la puntata di questa sera di Step è un best of della stagione 2021. Questa sera potrete rivedere i momenti più apprezzati della trasmissione condotta da Stefano De Martino e quindi recuperare ospiti e momenti che vi siete persi nelle settimane precedenti.

Tra i tanti ospiti che si sono susseguiti in queste settimane potrete vedere: Francesca Trotta, Nathalie Guetta, Lucia Gravante, Melissa Satta, Angelica Massera, i Gemelli di Guidonia, Barbara Foria, Gianluca Fubelli, Paola Di Benedetto. Ovviamente verranno proposti i migliori momenti in compagnia del cast fisso Sergio Friscia e Francesco Paolantoni, come anche Vincenzo De Lucia con le sue imitazioni.