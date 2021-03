Stasera in tv, Xxx – Il ritorno di Xander Cage: cast e trama

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 29 marzo 2021, con il film Xxx – Il ritorno di Xander Cage in onda su Italia Uno

Da non perdere l’appuntamento di questa sera, lunedì 29 marzo 2021, con il film in onda 21.30 su Italia Uno xXx – Il ritorno di Xander Cage, il terzo capitolo della saga xXx, con protagonista Vin Diesel insieme a Dwayne Johnson. La trama parla dell’agente Augustus Gibbons (Samuel L. Jackson), che si trova in Brasile per portare con sé il campione sudamericano Neymar Jr. come suo agente xXx. Mentre ci sono le varie trattative in corso, improvvisamente i due vengono uccisi da un satellite. A causa di un’arma potentissima, chiamata ‘vaso di Pandora’, i due perdono la vita proprio per colpa di questo dispositivo che riesce controllare i satelliti che gravitano attorno all’orbita terrestre superando le restrizioni di ogni stato.

Stasera in tv, Xxx – Il ritorno di Xander Cage: le curiosità

In questo modo il dispositivo è nelle mani dell’ex xXx Xiang e del suo braccio destro Serena Unger: infine, l’agente della CIA Jane Marke chiederà aiuto del suo miglior agente, Xander Cage, interpretato da Vin Diesel. Nella pellicola protagonisti come attore per l’appunto Vin Diesel con al suo fianco Samuel L. Jackson: presenti anche Nina Dobrev e Donnie Yen. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 29 marzo 2021, con il film in onda su ItaliaUno in prima serata.