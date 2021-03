Stasera in tv Breakdown – La Trappola, film thriller con Kurt Russell

Questa sera non potete perdervi un film thriller che rientra tra i classici degli anni Novanta: Breakdown – La Trappola

Breakdown – La trappola è un film thriller d’azione del 1997 della durata di circa 95 minuti, diretto dal regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense Jonathan Mostow. Questa sera verrà trasmesso sul canale Nove alle 21.35, un appuntamento imperdibile per tutti coloro che sono appassionati di thriller. Il cast è composto dall’attore americano Kurt Russell nei panni del protagonista Jeff Taylor, affiancato dall’attrice Kathleen Quinlan per il ruolo di Amy Taylor. Con loro ci sono anche J.T. Walsh, morto nel 1998, nel ruolo di Warren “Red” Barr, M.C. Gainey per interpretare Earl Barr e Jack Noseworthy nei panni di Billy Barr. Chiude il gruppo l’attore Rex Linn, che interpreta lo Sceriffo Boyd.

La trama di Breakdown – La Trappola lascia davvero col fiato sospeso

Il film inizia con Jeff e sua moglie Amy che decidono di trasferirsi dal Massachusetts alla California. Durante questo viaggio si fermano in un’area di sosta semi deserta e un signore con cui avevano discusso durante il viaggio decide di manomettere la loro Jeep. Jeff, tuttavia, non nota nulla e la coppia si rimette in viaggio ma, dopo qualche chilometro l’auto si ferma improvvisamente. I due si trovano a dover chiedere aiuto ad un camionista, che li porta al punto di ristoro più vicino, il Belle’s diner. Jeff non vorrebbe lasciare l’auto nuova ai margini della strada, per cui solo la moglie accetta il passaggio, nella speranza di trovare un telefono. Rimasto solo, il protagonista cerca di capire cos’ha la macchina e con va e, dopo un po’ di prove, riesce a sistemarla e si mette in viaggio per raggiungere la moglie.

Una volta arrivato al diner indicatogli dal camionista, Jeff non trova la moglie. Preoccupato, si mette a cercarla e riesce pure a fermare il camionista, che non lo riconosce e gli dà del pazzo. Inizia così l’avventura di Jeff Taylor alla ricerca della moglie Amy. Riuscirà a trovarla? Per scoprirlo, non dovete fare altro che vedere il film questa sera alle 21.35 sul canale Nove.