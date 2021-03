Ps5, Digital Foundry segnala problemi con l’hdr in Demon’s Souls

Nelle scorse ore la redazione di Digital Foundry ha segnalato problemi di visualizzazione su Ps5 a causa dell’attivazione dell’hdr.

La carenza ormai “atavica” di scorte di Playstation 5 ha fatto sì che la consolle Sony diventasse argomento di discussione non solo tra appassionati e su siti specializzati, ma anche nel resto del mondo solitamente indifferente ai videogiochi. Il problema delle poche scorte continuerà ancora per diversi mesi ed è probabile che sarà tale per tutto il 2021. Gli appassionati che vogliono mettere le proprie mani su una loro unità, dunque, dovranno avere pazienza e magari accontentarsi del fatto che ancora molti titoli escono anche su Ps4.

A placare l’hype dei giocatori, oltre alla mancanza di vere e proprie killer app per la nuova consolle Sony, ci sono anche alcuni problemi riscontrati dagli utenti con questa prima versione dell’ammiraglia Sony. Da un lato il frequente problema di drifting degli analogici del dualsense, dall’altro alcune incertezze software che con il passare del tempo verranno limate. Qualche settimana fa, ad esempio, è stato riscontrato un problema con il passaggio dei salvataggi da Ps4 a Ps5, mentre nelle scorse ore è stato segnalato un problema con l’hdr.

Ps5, problema causato dall’hdr in Demon’s Souls

PS5 is actually not displaying Original SDR content correctly – unfortunately. Does it with BC titles for sure. Could lead to Black crush or other changes in reprovuing the game’s colour or Tone. https://t.co/yZ9mhTes5I — Alexander Battaglia (@Dachsjaeger) March 28, 2021

Quest’ultimo problema in realtà non è una novità, visto che diversi utenti lo avevano segnalato già qualche tempo fa. Pare che l’hdr si attivi in automatico sporcando la visibilità dei videogiochi e rovinando in parte l’esperienza visiva dei videogiocatori. Il problema è stata riscontrato principalmente in Demon’s Souls, prima esclusiva di peso di questa generazione (insieme a Spiderman Miles Morales).

Dopo diverse segnalazioni su ResetEra, anche due giornalisti di Digital Foundry hanno confermato la presenza del problema sul titolo. In pratica, a causa dell’attivazione automatica dell’hdr, c’è una illuminazione troppo intensa nelle schermate scure e specialmente quelle nere. Un problema che potrebbe dare fastidio agli occhi e che potrebbe infastidire non poco chi vuole una visibilità nitida dello schermo. In ogni caso si tratta di un problema di facile soluzione, visto che è risolvibile attraverso un aggiornamento del firmware. Al momento, però, Sony non ha indicato quando sarà il prossimo aggiornamento e la problematica potrebbe perdurare per settimane o mesi.