Oroscopo del giorno, martedì 30 Marzo: che cosa dicono le stelle oggi?

Una nuova settimana è oramai cominciata. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di martedì 30 Marzo 2021.

Marzo sta oramai per concludersi, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno gli astri? Quali segni zodiacali potranno godere di ottima fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Leggiamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di martedì 30 Marzo 2021.

Martedì 30 Marzo 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La giornata di oggi si prospetta per voi particolarmente equilibrata e luminosa. Nel lavoro procederete a passo spedito ed anche in amore riuscirete a prendervi qualche piccola soddisfazione. Rimboccatevi le maniche e non rimandate nulla a domani.

Toro. Durante la giornata di oggi fareste meglio a procedere con estrema cautela sia per quel che riguarda il lavoro, sia per quel che riguarda l’amore. Cercate di comunicare apertamente i vostri bisogni e non permettete a nessuno di mettervi in un angolo.

Gemelli. Giove e Saturno saranno dalla vostra parte durante la giornata di oggi e vi daranno la forza necessaria per affrontare i piccoli imprevisti con serenità. Impegnatevi il più possibile per mantenere la calma e per scegliere in ogni caso la via del chiarimento.

Cancro. La Luna sarà favorevole durante la giornata di oggi e vi regalerà qualche attimo di respiro. Finalmente potrete avanzare dei passi decisivi in amore senza preoccuparvi troppo delle conseguenze. Fidatevi del vostro istinto e procedete a testa alta, non sbaglierete.

Leone. Durante le prossime ore fareste bene a muovere qualche passo indietro e a ragionare prima di compiere qualsiasi passo troppo affrettato. Ricordate inoltre che le bugie hanno le gambe corte e che mentire non vi porterà da nessuna parte.

Vergine. La giornata di oggi vi porterà senza ombra di dubbio grande consiglio. Approfittatene per staccare un po’ la spina e per riflettere sui vostri prossimi obiettivi. Godetevi il vostro meritato relax e riposatevi a dovere prima di ripartire alla carica.

Bilancia. Qualche disguido in amore potrebbe mettervi di cattivo umore durante la giornata di oggi, tenetevi pronti. Per quel che riguarda il lavoro, procederà invece tutto liscio come l’olio. I tempi sono maturi per gli affari, perciò non tiratevi indietro!

Scorpione. Giove e Saturno vi remeranno contro durante la giornata di oggi, armatevi di tanta pazienza. Potreste sentirvi più nervosi e suscettibili del solito, cercate perciò di affrontare con la massima leggerezza tutti i piccoli contrattempi e disguidi che incontrerete.

Sagittario. La giornata di oggi si prospetta decisamente luminosa. L’incontro di una persona cara potrebbe inaspettatamente mettervi di buonumore e rallegrarvi. Non tiratevi indietro di fronte alle nuove sfide ed approfittatene il più possibile per mettervi in gioco.

Capricorno. Durante le prossime ore un’ondata di ansia e nervosismo potrebbe oscurare il vostro cielo sereno. In amore qualche disguido vi metterà di cattivo umore e vi costringerà a ritornare sui vostri passi. Le cose miglioreranno con l’arrivo della sera, non temete.

Aquario. Durante la giornata di oggi saranno favoriti i rapporti e le relazioni, cercate dunque di uscire dal vostro guscio e di mettervi in gioco! Le stelle saranno dalla vostra parte e vi daranno la spinta necessaria a muovere qualche decisivo passo in avanti.

Pesci. Luna e Mercurio vi sorrideranno durante la giornata di oggi, tenetevi pronti. In amore filerà tutto liscio come l’olio e voi potrete persino permettervi qualche azzardo in più. Non trascurate però la salute e ricordatevi di prendervi cura di voi stessi.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.