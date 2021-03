Nuova concorrente sbarca all’Isola dei famosi: ecco di chi si tratta

By

L’Isola dei Famosi accoglie una nuova concorrente tra le sue fila: scopriamo chi è la nuova naufraga del programma di Ilary Blasi.

Le prime due settimane de L’Isola dei Famosi sono state archiviate e si arriva alla puntata del lunedì sera con due concorrenti che hanno lasciato per sempre Palapa. Sia il visconte che il modello di origini indiane Akash Kumar, infatti, hanno rifiutato la possibilità di rimanere nella terza isola per provare a rientrare in gioco successivamente all’eliminazione col televoto. Il programma potrebbe presto perdere anche Paul Gascoigne.

L’ex calciatore, infatti, si è fatto male durante una prova e potrebbe darsi che le sue condizioni fisiche non gli permettano di andare avanti. Insomma nel programma Mediaset c’è bisogno dell’iniezione di nuovi concorrenti per mantenere viva l’attenzione dei pubblico e rendere maggiormente avvincenti le prossime settimane. Nei giorni scorsi il primo innesto è sbarcato sull’Isola, si tratta dell’ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Cerioli.

Isola dei Famosi, in arrivo una nuova concorrente

Le novità per gli amanti del programma non si esauriranno con l’approdo di Cerioli. Già la prossima settimana, secondo quanto rivelato da Riccardo Signoretti (direttore del settimanale Nuovo), potrebbe fare il suo ingresso sull’isola una nuova concorrente. Il direttore del settimanale di gossip ha svelato che la prossima naufraga sarà Emanuela Tittocchia, osservata spesso in questi anni nel ruolo di opinionista televisiva a Pomeriggio Cinque e a Mattino Cinque.

L’approdo nel reality di Emanuela, però, non sarà l’ultimo di queste settimane. Secondo quanto riferito da Signoretti, infatti, la produzione avrebbe già pianificato l’innesto di altri 4 o 5 concorrenti nel giro delle prossime due settimane. Sarà interessante vedere come l’ingresso di nuovi concorrenti cambierà le dinamiche sulle due isole e come i nuovi arrivati riusciranno a modificare anche l’esito delle prove serali.