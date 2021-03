Napoli, due top in uscita: quanto chiede per Koulibaly

Gli azzurri potrebbero cedere due elementi importanti: Koulibaly e Fabian su tutti: il Napoli chiede 60 milioni

Il Napoli è sospeso tra la corsa verso la qualificazione in Champions e la programmazione del futuro. Il passaggio alla fase a gironi della coppa dalle grandi orecchie potrebbe cambiare le strategie di mercato, soprattutto sulle uscite. Il bilancio del club potrebbe chiudere ancora in rosso per il secondo anno consecutivo e per questo che sarà necessario cedere qualcuno. Gli indiziati sono Koulibaly e Fabian anche se i casi sono diversi. Il senegalese è da tempo sul taccuino di top club e lui ha dato segnali, smentiti a parole, di sentirsi un po’ stretto a Napoli. Tuttavia, la pandemia ne ha bloccato la cessione lo scorso anno e lo stesso potrebbe accadere anche stavolta. Il club è consapevole di dover rivedere il prezzo. Oggi Koulibaly può essere acquistato a 60 milioni, cifra che lo scorso anno è stata rifiutata dal Napoli.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Napoli, Koulibaly e Fabian in vendita

Discorso diverso per Fabian. Mentre Koulibaly ha un contratto importante, lo spagnolo dovrebbe rinnovare e al momento ha respinto questa opportunità. Fabian spera di potersi trasferire in uno dei migliori club della sua Spagna e al Napoli non si strapperebbero i capelli per cederlo. la cifra richiesta è la stessa. Con 60 milioni è possibile strappare Fabian agli azzurri. Tuttavia, la disponibilità del Napoli a cedere questi elementi, non offre certezze sul loro futuro. Il mercato del 2021 è tutto da scoprire. La pandemia ha colpito anche il mondo del calcio e vanno riviste cifre al ribasso sia in termini di cartellini che di ingaggi.

Leggi anche > Covid, parla Adriano Galliani

Su quest’ultimo punto il Napoli si sta già portando avanti proponendo prolungamenti con ingaggi annuali al ribasso ai calciatori più pagati. E’ il caso di Insigne, in scadenza, che il Napoli vuole trattenere rivedendo, però, la cifra massima.

Leggi anche > Gascoigne, il figlio rivela