Morto Richard Gilliand, l’attore di “Quattro donne in carriera”

Morto Richard Gilliland. L’uomo era un attore americano e anche un personaggio televisivo. Un’altra stella del cinema si spegne.

Gilliland aveva recitato in diverse produzioni cinematografiche e serie televisive. Lo abbiamo visto in “Dexter” e in “Quattro donne in carriera“. L’uomo era malato da tempo e le sue condizioni di salute sono degenerate.

La sua carriera da attore si era legata a doppio filo con quella privata. L’uomo aveva incontrato per la prima volta la moglie, proprio quando si trovata sul seti di “Quattro donne in carriera”. Da quel momento lui e la donna divennero inseparabili.

Richard Gilliland: ecco chi era il famoso attore americano

Classe 1950, Gilliland era nato a Forth Worth, in Texas. La sua passione per la recitazione e il teatro inizia fin da giovane e anche durante le scuole superiori è molto attivo nel campo della recitazione e del teatro. Prima di trasferirsi a Los Angeles ha frequentato la “The Goodman School of Drama” alla DePaul University.

Leggi anche -> Enrico Vaime, chi era l’autore e conduttore tv morto a 85 anni: la sua storia

La sua carriera è stata variegata e molto ricca di esperienza. Non appena è arrivato a Hollywood, ha potuto prendere parte in diversi film e serie tv. Lo abbiamo visto in “McMillan e signora”, “Operazione sottoveste“, In famiglia con gli amici”, “Un tocco di genio”, “Love Boat” e “Heartland”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Lui e la moglie Jean Smart si erano conosciuti sul set di “Quattro donne in carriera”. Dopo il matrimonio avevano anche recitato insieme in molti film. La coppia ha avuto anche un figlio Connor Douglas, nato nel 1989. I due hanno anche adottato una bambina nel 2009, Bonnie Kathleen. Sfortunatamente non è riuscito a riprendersi dalla malattia ed è scomparso il 18 marzo nella sua Los Angeles a 71.