Michelle Hunziker, il collegamento con padre Amorth e Satana: “Terribile”

Da parte di Michelle Hunziker arriva una rivelazione che riguarda il suo passato. “Tra i miei 20 e 30 anni ci fu il periodo più buio”.

Michelle Hunziker, da anni, è una dei volti più amati che ci siano nella televisione e nel mondo dello spettacolo in Italia. Ma non sempre lei ha vissuto momenti felici. La italo-svizzera nata nel 1977 ne parla in prima persona nel corso di una intervista concessa al Corriere della Sera.

Leggi anche –> La Hunziker parla da sola: “Capita spesso in questo periodo…”

Lei ripercorre in particolare “il periodo compreso tra i miei 20 e 30 anni, in cui ero oggetto di un gossip pesante. Non ero affatto abituata a tutto questo e la vivevo molto male, fino al punto di starmene chiusa in casa”. Questo la portò ad avere dei dubbi su sé stessa.

“C’era chi mi dava della iena ridens, dubitavo sul fatto che potesse non essere vero”. Circolavano poi le voci su un presunto coinvolgimento della conduttrice tv in una setta satanica. Quella si che fu una circostanza capace di ferire Michelle Hunziker.

La quale si sentiva come una donna accusata di stregoneria ai tempi dell’Inquisizione. Idee chiarissime invece per quanto riguarda gli haters. “Quella è gente frustrata che va semplicemente ignorata”. La setta però è esistita veramente, e satanica o meno che fosse, finì con il plagiare Michelle.

Leggi anche –> Dad, la Hunziker e il VIDEO denuncia: “Come ci siamo ridotti”

Michelle Hunziker, come nacquero le voci su quella maledetta setta

Lei stessa ne aveva svelato alcuni dettagli all’interno di un libro. La voce, del tutto infondata, che faceva riferimento ad una Hunziker posseduta dal demonio, nacque da una intervista fatta da un giornale tedesco all’esorcista padre Amorth.

Leggi anche –> La Hunziker rivela: “ho avuto attacchi di panico”

Questi fece riferimento ad una “possessione demoniaca” subita dall’allora giovane Michelle. Che è una personalità nota anche in Germania. Ma anche quella dichiarazione era falsa quanto il suo contenuto.

Non ci fu alcuna intervista a padre Amorth né alcuna manifestazione del Maligno. Accadde invece un incontro tra il religioso e fiero combattente di Dio contro Satana e la conduttrice tv.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Quest’ultima rievoca la cosa, svelando che “avvenne nel 2002 e lui mi diede la sua benedizione. Fu molto emozionante”. Padre Amorth nacque a Modena nel 1925 ed è scomparso a Roma nel settembre del 2016. Nel corso della sua carriera ha eseguito migliaia di esorcismi, smascherando anche diversi mitomani.