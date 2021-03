Marta Novello fuori dalla terapia intensiva: si attende la sua testimonianza

La giovane Marta Novello sembra stare meglio ed è uscita dalla terapia intensiva. Si attende solo il momento in cui potrà testimoniare.

La 26enne Marta Novello sembra stare finalmente meglio ed oggi sarà trasferita dalla terapia intensiva al reparto di chirurgia, secondo quanto fa sapere la direzione sanitaria. La giovane è stata accoltellata una settimana fa da un ragazzo di 15 anni mentre faceva jogging.

Marta Novello era stata aggredita una settimana fa mentre faceva jogging a Marocco di Mogliano, nel trevigiano, ed è ancora nell’ospedale di Treviso. I carabinieri, che nel frattempo stanno svolgendo le indagini sulla vicenda, attendono che le condizioni della giovane migliorino per poterla interrogare ed ascoltare il suo racconto dell’aggressione. Per ora l’ipotesi degli investigatori riguarda un tentativo di rapina, finito in accoltellamento. L’aggressore di 15 anni, che le ha dato ben 20 coltellate, è ancora in carcere.

Marta Novello, i carabinieri attendono il suo racconto sull’aggressione subita

L’aggressore di Marta Novello è ancora in carcere: ha parlato con i pm e il gip, che hanno preferito non svelare le informazioni ottenute dal minorenne durante gli interrogatori. I carabinieri attendono che la 26enne possa raccontare loro come sono andate realmente le cose: la giovane potrebbe avere dei ricordi circa alcuni particolari importanti, dall’assalto alle spalle al tentativo di difendersi dalle coltellate alle mani, al volto e ai polmoni.

“Mi rimetto alla decisione del giudice“, ha annunciato giorni fa il legale dell’aggressore 15enne, Matteo Scussat, confermando che il suo assistito “ha risposto alle domande che gli sono state fatte, ha ricostruito i fatti“. Al momento non ci sono annunci sui prossimi passi legali che verranno compiuti dalla difesa: “Valuteremo nel prosieguo che istanze presentare“, ha fatto sapere l’avvocato. Intanto la 26enne Marta Novello si sta rimettendo e i suoi medici hanno deciso di trasferirla dalla rianimazione al reparto di chirurgia.