Maresciallo dei Carabinieri Baldassarre Nero morto: indagò il clan dei Casalesi

Il Maresciallo dei Carabinieri Baldassarre Nero è morto all’età di 49 anni. Aveva indagato contro il clan dei Casalesi.

E’ morto all’ospedale Cotugno di Napoli il Maresciallo dei Carabinieri Baldassarre Nero, all’età di 49 anni, comandante della stazione dell’Arma a Macerata Campania, in provincia di Caserta a causa di complicazioni legate al Covid-19.

Il comandante Baldassarre Nero era stato ricoverato al Melorio di Santa Maria Capua Vetere, ma il 25 marzo scorso, in seguito ad un peggioramento delle sue condizioni, a causa di una polmonite interstiziale provocata dal Covid-19, era stato trasferito al nosocomio partenopeo. Il Maresciallo dei Carabinieri aveva passato una vita nel Casertano nelle stazioni di Grazzanise, dove fece numerose indagini contro il clan dei Casalesi e, negli ultimi anni a Macerata Campania. “E’ una bruttissima notizia, il maresciallo Nero era con noi da tanti anni, faceva parte della comunità“, commenta il sindaco di Macerata Campania Stefano Antonio Cioffi.

Maresciallo dei Carabinieri morto per Covid, il cordoglio del sindaco

“L’ho sentito prima che fosse portato al Cotugno, quando era ancora ricoverato al reparto Covid del Melorio di Santa Maria Capua Vetere; mi mandò la foto con il casco per respirare, poi la situazione è peggiorata e lo hanno portato in rianimazione al Coturno“, ha informato il sindaco Stefano Antonio Cioffi riguardo le condizioni di salute del Maresciallo Baldassarre Nero.

“Mi sono messaggiato con la figlia, che mi diceva che stava migliorando, poi ha avuto una crisi ed è morto. Questo Covid non vuole andarsene e non ha colpito solo i carabinieri ma anche tanti concittadini; sono almeno dieci quelli in ospedale“. Il sindaco di Macerata Campania Cioffi ha fatto sapere che anche fuori dagli studi medici c’erano molte persone in attese. Per la morte del Maresciallo Baldassarre Nero c’è dispiacere anche al Comando provinciale dell’Arma, a Caserta. “Era un gran lavoratori e tutti, sia noi compagni di lavoro che i cittadini, gli volevamo bene e lo stimavamo“, ha riferito un collega.