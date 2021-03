Jacopo Tissi, chi è: età, carriera e curiosità sul nuovo talento della danza

Jacopo Tissi è un ballerino di fama internazionale: un orgoglio per il mondo dalla danza italiana. Scopriamo di più su di lui.

Forse chi non è appassionata di danza avrà solo sentito nominare questo giovane talento, ma per gli esperti il suo è un nome conosciutissimo. Per molti è l’erede del grande Roberto Bolle.

Oltre che per le sue grandi doti da ballerino, il giovane ha avuto un boom di popolarità dopo essere entrato a far parte del corpo di ballo del Bolshoi di Mosca. La sua è una vera e propria impresa dato che è il primo italiano ad esserci riuscito.

Jacopo Tissi: ecco tutto quello che c’è da sapere sull’ “italiano del Bolshoi”

Classe 1995, Tissi è nato a Landriano (Pavia). L’amore per la danza è nata con lui ed è stato vedere il balletto in tv che ha sancito il tutto. Fortunatamente i suoi genitori hanno esaudito il suo desiderio e lo hanno iscritto a un corso di danza. Successivamente Tissi è approdato alla Scuola di Ballo del Teatro alla Scala di Milano.

Un periodo di grande crescita, come ha detto lo stesso Tissi in varie interviste, ma al quale sono legati anche moltissimi ricordi felici. In tutto il sui percorso non manca di ringraziare il maestro Makhar Vaziev. “E’ stato il mio mentore, la persona che ha permesso di realizzare tutto quello che mi è accaduto fino ad oggi, che ha formato il mio carattere e la mia impostazione, una persona molto speciale per me”.

Ad oggi Tissi è considerato la nostra stella italiana, il nostro orgoglio. Sicuramente continuerà a stupire il pubblico con le sue esibizioni e a ballare sui palchi internazionali. La sua bravura lo ha portato a spiccare. In un solo anno al Bolshoi ha conquistato il ruolo di primo solista. Chissà dove arriverà.