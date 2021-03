L’Isola dei Famosi, anticipazioni di stasera 29 Marzo: le ultime novità

L’appuntamento di stasera con l’Isola dei Famosi e i suoi naufraghi è confermato. Ecco a voi qualche succosa anticipazione sulla puntata.

La quarta puntata del seguitissimo e celebre reality show italiano l’Isola dei Famosi è pronta ad intrattenere e divertire tutto il pubblico con nuovi colpi di scena. Che cosa ci riserveranno i naufraghi durante il corso del nuovo episodio che andrà in onda questa sera? Leggiamo insieme qualche succosa anticipazione sulla puntata di lunedì 29 Marzo 2021.

L’appuntamento di stasera con l’Isola è confermato. Su Canale 5 andrà infatti oggi in onda la quarta puntata del celebre reality, che sta procedendo indisturbato con la sua quindicesima edizione, raggiungendo un incredibile share di quasi il 20%. Secondo le anticipazioni, vedremo i naufraghi oggi lanciarsi in sfide sempre più difficili e complesse, ma non è tutto. La bella Ilary Blasi, durante la diretta di ben 4 ore, svelerà infatti al pubblico l’attesissimo esito del televoto.

Proprio così, questa sera verrà finalmente svelato il nome del prossimo naufrago che dovrà abbandonare l’Isola. I concorrenti a rischio sono Vera Gemma, Awed e Gilles Rocca. Il pubblico da casa è stato chiamato a votare e presto l’esito del televoto sarà reso pubblico. Chi sarà il prossimo eliminato? Tutti i telespettatori non vedono l’ora di scoprirlo durante il nuovo episodio del reality show che andrà in onda stasera.

L’Isola dei Famosi 2021: che cosa ne sarà di Paul Gascoigne?

Durante la quarta puntata de l’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 questa sera, lunedì 29 Marzo 2021, verrà svelato anche il destino del celebre Paul Gascoigne. L’uomo ha subito un brutto infortunio alla spalla durante il corso di una prova e potrebbe a tutti gli effetti ritirarsi dal reality show. Tutti i telespettatori non vedono l’ora di scoprire come sta e a che cosa andrà in contro l’ex calciatore, il quale rischia davvero di ritirarsi dal gioco e di abbandonare definitivamente l’Isola.