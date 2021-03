Ilary Blasi stupisce tutti: la notizia in diretta

Mediaset ha preso una decisione inaspettata per quanto riguarda la programmazione dell’Isola dei Famosi nei prossimi giorni: ecco la novità.

L’Isola dei Famosi andrà in onda anche il giorno di Pasquetta (il prossimo 5 aprile). Di solito tutti (o quasi) i programmi Mediaset si fermano durante le festività, compreso Uomini e Donne, ma Ilary Blasi quest’anno fa eccezione. Pare che il Biscione abbia preso tale decisione alla luce degli ascolti tv raccolti finora (destinati a crescere dopo l’ultima puntata di Màkari in onda questa sera su Rai1). Buone notizie per gli aficionados del programma, dunque, soprattutto in questo secondo anno consecutivo di feste segnate dalla pandemia e inevitabilmente più monotone: anche lunedì prossimo potranno assistere alle vicende dei naufraghi.

Il menù dell’Isola dei Famosi

Nel frattempo all’Isola dei Famosi fervono novità, avvicendamenti e sorpresa, a partire dal verdetto del televoto (in nomination figurano Vera Gemma, Awed e Gilles Rocca) che stabilirà chi dovrà andare a Parasite Island per continuare la sua avventura, dopo la conferma che Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo non si uniranno agli altri naufraghi ma continueranno a rimanere lì dove sono con Brando Giorgi.

Riflettori puntati nell’appuntamento di questa sera con l’Isola dei Famosi anche sulle sorti di Paul Gascoigne, infortunatosi nel corso della scorsa settimana durante una prova a squadre. L’ex nuotatore Massimiliano Rosolino, inoltre, presenterà al pubblico un grande classico del reality show: la mitica prova del fuoco che darà un nome e un volto al leader assoluto. C’è da scommettere poi che ci sarà un confronto tra Gilles e Awed, reduci da una litigata, senza ovviamente dimenticare Vera Gemma…

