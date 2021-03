Governo Draghi, la luna di miele con le Regioni è già finita: ecco gli scontri

Le parole hanno acceso probabilmente la miccia perchè nella scorsa conferenza stato regioni alcuni governatori, su tutti Bonaccini e Zaia a voler sottolineare l’azione bipartisan delle polemiche. Il governatore dell’Emilia Romagna ha poi smentito lo strappo nella giornata di oggi, ma dalle parole non emerge una smentica secca su quanto trapelato in merito agli ultimi incontri tra governo e regioni: “Secondo me quello del presidente del Consiglio, Mario Draghi, era un forte richiamo perché si proceda tutti speditamente. Non c’è stato nessuno strappo e, se c’è stato, è già stato ricucito, oggi ci sarà un incontro con il Governo”.

Intanto venerdì scorso, nel suo consueto monologo settimanale, il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha avuto parole forti contro il governo in merito all’autorizzazione del vaccino russo Sputnik: “Mi auguro che il Governo, anziché raccontare numeri a vanvera, si impegni affinché l’Alfa verifichi i vaccini Sputnik in tempi rapidi, non nell’arco di mesi. Non siamo nell’ordinaria amministrazione, ma in guerra – ha aggiunto De Luca – e poiché sono vaccini già somministrati a milioni di cittadini, si può tranquillamente testarne l’efficacia in un mese”.

