Francesca Lodo, la carriera interrotta da Vallettopoli: cosa accadde

Tra i naufraghi sull'”Isola dei famosi” c’è anche Francesca Lodo, storica letterina di Passaparola con la carriera interrotta dallo scandalo di Vallettopoli.

Bellissima e storica letterina di uno dei quiz cult della televisione italiana “Passaparola” condotto da Gerry Scotti, Francesca Lodo è tra i vip naufraghi dell'”Isola dei famosi” 2021, in onda lunedì e giovedì su Canale5. Ma la showgirl 38enne è purtroppo divenuta nota anche per un motivo decisamente meno edificante per lei: il celeberrimo caso Vallettopoli che interruppe bruscamente la sua brillante carriera in ascesa sul piccolo schermo. Ma cosa successe esattamente? In che modo è coinvolta la Lodo?

Francesca Lodo, perché è finita nel caso Vallettopoli

La Lodo, di Cagliari, oggi ha 38 anni ed è stata una delle storiche letterine di “Passaparola” ma non solo. Dopo l’esperienze nel quiz di Gerry Scotti, infatti, la showgirl ha partecipato al reality “La fattoria” e ha condotto “Meteo e sipario“. In curriculum ha anche una parte sul grande schermo, ha recitato infatti in “Olè” con Massimo Boldi e Vincenzo Salemme.

La sua carriera era in ascesa e avrebbe potuto diventare tra i volti più riconoscibili della televisione italiana ma nel 2007 la sua carriera è finita: è stata coinvolta nello scandalo del processo Vallettopoli, scomparendo di fatto dalle scene e ritentando la strada dei social. Vallettopoli è stata una gigantesca inchiesta partita nel 2006 che ha coinvolto notissimi personaggi dello spettacolo e non solo: da Fabrizio Corona a Lele Mora ma anche giovani ragazze all’inizio della carriera come Belén Rodriguez e Aida Yespica che avevano ammesso in tribunale il consumo di cocaina.

La Lodo è stata tirata in causa, nel vero senso della parola, proprio da Belen che l’aveva accusata di aver abusate di droghe insieme a lei. La conduttrice argentina è stata tuttavia denunciata per calunnia dalla Lodo che si è comunque rovinata la carriera, prima di tentare di nuovo un ritorno con l'”Isola dei famosi” 2021 e, soprattutto, con i social. Su Instagram, infatti, l’ex letterina sembra essersi creata un pubblico piuttosto ampio e che stia riuscendo a risollevare la sua immagine pubblica.