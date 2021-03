Alessandro Di Pasquale è una vecchia conoscenza di Uomini e Donne. Ecco tutto quel che c’è da sapere sul suo conto.

Alessandro Di Pasquale ha partecipato a Uomini e Donne nell’ormai lontana stagione 2006/2007 come corteggiatore di Camilla Ferranti. Il 10 gennaio 2007 la tronista ha scelto proprio lui come compagno Alessandro, preferendolo al corteggiatore Mario. Ma non è stata l’unica: tra i vari flirt che gli sono stati attribuiti ce n’è anche uno con Francesca Lodo. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Alessandro Di Pasquale

Alessandro Di Pasquale è poi tornato a Uomini e Donne nel ruolo di tronista, ma ha lasciato la trasmissione senza scegliere nessuna delle sue corteggiatrici. Secondo alcuni rumors sarebbe stato forzato dalla redazione e dalla stessa Maria De Filippi a conoscere delle ragazze che esteticamente non l’avevano colpito, quindi di fatto “costretto” a lasciare il programma.

Per il resto, sappiamo che l’ex tronista ha lavorato come modello, sfilando per grandi stilisti come Dolce e Gabbana; che a novembre 2007 è stata diffusa la notizia secondo cui sarebbe arrivato alle mani con l’ex tronista Costantino Vitagliano (pare avesse in affitto uno dei cinque appartamenti di quest’ultimo e che fosse moroso da tre mesi), rimediando una lesione al timpano; e che nell’aprile 2009, quando aveva 25 anni, è circolata voce sul web di un suo arresto a Chieti, durante una perquisizione antidroga effettuata dai Carabinieri.

Quanto alla vita sentimentale, il 27 febbraio 2011 Alessandro Di Pasquale ha sposato Maddalena Balestrieri, ex concorrente di Miss Italia, che di lui ha scritto: “Alessandro è veramente un ragazzo dai sani principi… è per questo che l’ho sposato !!! Tante sono state le cattive lingue sul suo conto, compreso quello sulla droga…, pensate che, divertiti, la notizia l’abbiamo letta insieme, ma nulla mi ha fatto mai dubitare sul suo conto! Spero che anche voi possiate trovare una persona così speciale e che possa riempire di emozioni la vostra vita…”.

