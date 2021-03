Francesca Lodo, perché è finita con Gianluca Cannizzaro: la loro storia

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Non si sa precisamente perchè Francesca Lodo e Gianluca Cannizzaro si siano lasciati: online si trovano solo pettegolezzi. Pare, però, che in quel periodo la Lodo frequentasse due uomini contemporaneamente: è stata infatti pizzicata dai paparazzi mentre usciva da un locale di Milano abbracciata al tronista Alessandro Di Pasquale. La notizia non avrebbe fatto scalpore se non fosse che in quel periodo la showgirl era già legata sentimentalmente a Cannizzaro. Alla luce di questa scoperta, molti sospettano che a terminare la relazione tra i due sia stato proprio questo episodio.