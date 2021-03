Francesca Lodo, chi è l’ex fidanzato Luigi Casadei: età, foto, carriera

By

Francesca Lodo è una delle naufraghe dell’Isola dei Famosi: tempo fa aveva fatto scalpore con la sua storia con Luigi Casadei.

Tra i concorrenti di questa edizione dell’Isola dei Famosi del 2021 c’è anche Francesca Lodo. La giovane showgirl, che per un po’ si è allontanata dalle telecamere, è tornata infatti con l’intenzione di vincere il programma. Come capita spesso, però, l’interesse pubblico non si è concentrato solo sulla sua avventura sull’Isola: tanti si sono concentrati anche sulla sua vita sentimentale, chiedendosi se la giovane fosse fidanzata.

Francesca e Luigi

Nel passato romantico di Francesca Lodo ci sono tanti nomi conosciuti, sopratutto di ex-calciatori. La giovane, infatti, è stata con Cristiano Zanetti, Stefano Mauri, Matteo Ferrari e Francesco Coco. Si è poi vociferata una relazione tra Francesca e Alessandro di Pasquale; infine, la showgirl (stando alle voci trapelate qualche tempo fa) è stata con l’imprenditore Gianluca Canizzaro. Oggi Francesca Lodo ha però dichiarato di essere felicemente single, e di volersi godere per un po’ il momento.

Nel 2007 pare che Francesca Lodo sia uscita con Luigi Casadei. L’uomo è il fratello dell’agente di spettacolo Luca Casadei: questo lavora come manager di molte star (come Luca Dorigo, Amalia Rosetti). Tra i VIP di cui si occupa Luca Casadei, però, c’è proprio la stessa Francesca Lodo: a lungo si è infatti ipotizzato che fosse stato lui a presentare il fratello Luigi alla bella showgirl.

Di Luigi Casadei, però, non si sa molto altro. L’uomo è molto riservato e non è possibile cosa faccia nella vita al momento. Ovviamente, è possibile che Francesca Lodo si leghi sentimentalmente a qualcuno sull’Isola dei Famosi. Allo stesso modo, potrebbe conoscere qualcuno una volta finito il programma: per rimanere sempre aggiornati, se si è interessati, si dovrebbe seguire la sua pagina Instagram @francesca.lodo (che conta oltre 62mila followers).