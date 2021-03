A ‘Che Tempo che fa’ arriva la notizia tristissima che riguarda la morte di Enrico Vaime. Un affranto Fabio Fazio svela quanto accaduto.

Enrico Vaime, apprezzatissimo autore televisivo, è morto all’età di 85 anni. Lo ha fatto sapere in diretta televisiva Fabio Fazio nel corso del suo programma ‘Che Tempo che fa’. Il presentatore tv ligure ha scelto parole molto toccanti nel dare questo triste annuncio a tutta Italia.

“È una gigantesca perdita personalmente, per la sua famiglia, per tutti i suoi amici, per lo spettacolo”.

In passato Enrico Vaime aveva lavorato anche a Rai 3, emittente dove va in onda ‘Che Tempo che fa’. Sono tante le cose fatte dal classe 1936 originario di Perugia.

Dal conduttore radiofonico all’autore di testi, fino alle comparsate come opinionista in televisione, in particolare su La7 in tempi recenti. Proprio a Vaime si deve l’ideazione del programma ‘Black Out’ nel 1979 e che ancora oggi va in onda nell’etere.

Enrico Vaime, addio ad un uomo di grande cultura

Lo stesso detiene il primato come la trasmissione radiofonica più longeva almeno per quanto riguarda Rai Radio 2. L’autore radio e tv attualmente era ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, dove si è spento.

In tanti lo stanno ricordando con parole molto belle, mettendone in risalto in particolar modo la cultura, il senso dell’ironia e l’umanità che era propria di pochi. La firma di Enrico Vaime si trova in programmi della Rai quali ‘Quelli della domenica’, ‘Canzonissima’, ‘Tante Scuse’ e ‘Risatissima’.

Nel corso degli anni era diventato uno dei volti più amati di La7 prima di ritirarsi a vita privata. Ammiratori come anche tanti colleghi e volti del piccolo schermo italiano lo stanno omaggiando come merita, con tanti messaggi social.