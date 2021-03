Elisa Isoardi, chi è il fratello Domenico: fa l’eremita in montagna

Elisa Isoardi si sta dimostrando una delle naufraghe più tenaci in quest’edizione dell’Isola dei Famosi: sarà merito del fratello Domenico?

La bella e famosa conduttrice televisiva piemontese Elisa Isoardi è partita per le Honduras come naufraga in questa edizione del programma televisivo L’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi. Durante queste prime settimane, la conduttrice ha già dimostrato di essere una vera e propria forza della natura, pronta a mettersi in gioco e a sporcarsi le mani. Pochi sanno, comunque, che questi tratti di Elisa Isoardi sono presenti in famiglia. Infatti, la conduttrice ha un fratello maggiore, di nome Domenico, che a quanto pare vive come un eremita in montagna. È stata la conduttrice stessa a dire, durante un’intervista al Corriere della Sera, di essersi preparata insieme al fratello per partire per l’Isola dei Famosi. “Sull’Isola voglio far uscire la parte più bella di me, me lo merito anche io. Ma allo stesso tempo voglio portare un po’ di mio fratello“.

Il fratello di Elisa Isoardi è una versione moderna del nonno di Heidi

Davide Isoardi è il fratello maggiore della conduttrice Elisa Isoardi: nato nel 1974, ha 45 anni e potrebbe essere paragonato in qualche modo al nonno di Heidi. Domenico è un esperto di sopravvivenza e, a detta della sorella: “Vive da eremita, in montagna, in una casa senza tv e senza gas, si scalda con la legna“.

Della sua vita privata non sappiamo assolutamente nulla perché, a dispetto dell’attuale naufraga, lui si è sempre tenuto molto lontano dai riflettori e dal mondo dello spettacolo. Le poche cose che sappiamo, le dobbiamo ad Elisa Isoardi che ha detto: “Io sono più simile a mia mamma, lui a mio papà, con questo tratto aspro e duro del carattere di chi vive in montagna. Persone grintose, che lavorano sodo. Io e lui appartenevamo a due mondi all’opposto ma questa esperienza ci sta riavvicinando, poco a poco: mi sta insegnando diverse cose pratiche, come accendere un fuoco o pescare. Per lui il fatto che fossi famosa è sempre stato ininfluente ma in questi giorni che mi è venuto a trovare mi ha detto, parlando dell’Isola: non vedo mai niente ma questa roba qua la guarderò“.