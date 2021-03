Elisa Isoardi, chi è il padre: assente nell’infanzia, il rapporto ritrovato dopo

I genitori di Elisa Isoardi si sono separati quando lei aveva solo tre anni. Ecco tutto quel che c’è da sapere sul papà.

I genitori di Elisa Isoardi, papà agricoltore e mamma titolare di una lavanderia, si sono separati quando lei ha tre anni. Un evento che naturalmente non è stato indolore e che per un lungo periodo ha compromesso il rapporto tra la nota conduttrice e il papà. Vediamo più da vicino com’è andata.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit del padre di Elisa Isoardi

Dopo la separazione dei genitori Elisa Isoardi, allora piccolissima, è andata a vivere con la madre. Il fratello Domenico è stato invece affidato al padre. In seguito la conduttrice dirà di aver molto sofferto per la mancanza di una figura paterna stabile durante la sua infanzia. Per fortuna, però, ha recuperato un buon rapporto con il padre da adulta. Nel 2017, in occasione della Festa del Papà, la Nostra ha rivolto i suoi auguri al genitore dal suo profilo Instagram, dimostrando così di aver superato lontani rancori e vecchie ruggini.

Leggi anche –> Elisa Isoardi, le scuse in diretta alla madre: cosa è successo tra loro

Tempo fa, inoltre, la conduttrice ha pubblicato su Instagram una foto dei suoi genitori nel giorno del loro matrimonio: “La mia mamma ed il mio papà…. sembra il ‘Freddo’ di Romanzo Criminale… il periodo era quello”, aveva scritto commentando la foto d’epoca. Quanto alla mamma, Irma Sarale, ha dichiarato di avere “un bellissimo rapporto, molto confidenziale” con la figlia Elisa, ma di non risparmiarle consigli e critiche: “A fine trasmissione non mi risparmio e le dico se mi è piaciuta truccata o vestita in quel modo. Mi ascolta sempre”.

Leggi anche –> Elisa Isoardi, il tumore alle corde vocali: cosa è successo e come sta oggi