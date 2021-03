La nave Ever Given disincagliata: riprende la navigazione nel Canale di Suez. Riprendono il cammino 321 navi

Non è stata una manovra semplice, ma la situazione si è finalmente sbloccata. La portacontainer Ever Given, che con i suoi 400 metri ha fermato il traffico mondiale di merci, è stata ‘liberata’. Così dopo sei giorni nel canale di Suez è ripresa la navigazione delle 321 navi in attesa dopo che il cargo si era incagliato sui fondali sabbiosi.