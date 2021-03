Bari, tragico schianto con la moto: Francesco muore a 35 anni. Il veicolo sarebbe andato a sbattere violentemente contro un albero. L’incidente mortale potrebbe essere avvenuto ieri, anche se il corpo del giovane è stato rinvenuto solo nella tarda mattinata della giornata odierna.

Probabilmente il giovane si trovava a fare motocross in una zona di campagna, quando la sua moto è andata a sbattere violentemente contro un albero. Purtroppo per lui non c’è stato più nulla da fare. Il giovane ha perso la vita a 35 anni.

A rinvenire il corpo del giovane è stato oggi, nella tarda mattinata, un contadino, nella provincia di Bari. E’ probabile dunque che il drammatico incidente possa essere avvenuto nella giornata di ieri. A causa del tragico schianto, ha perso la vita Francesco Papapicco, un giovane di soli 35 anni.

Francesco si trovava nei pressi di via Balice, ovvero la strada che collega Bitonto all’aeroporto di Bari-Palese, in una zona sterrata. Probabile che il giovane stesse facendo motocross quando ha perso il controllo del proprio veicolo ed è andato violentemente ad impattare contro un albero.

Il corpo di Francesco è stato rinvenuto poco distante dall’albero contro il quale è andato molto probabilmente a sbattere e vicino a lui si trovava la sua moto, una Husqvarna 250, attualmente sotto sequestro degli inquirenti.

Immediatamente sul luogo in cui è stato rinvenuto il corpo del giovane, sono accorsi i Carabinieri e la Scientifica, per condurre tutte le indagini necessarie a chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Si suppone che nel violentissimo impatto, il casco indossato da Francesco sia volato via, in quanto è stato rinvenuto tra i campi, distante dal luogo in cui si trovava il corpo della vittima. Francesco ha probabilmente perso il controllo del suo mezzo e questo lo ha portato ad impattare violentemente contro il ramo sporgente di un albero.