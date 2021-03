Awed, chi è l’ex fidanzata Ludovica Bizzaglia: età, foto, social, vita privata

Tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi c’è anche lo YouTuber Awed: rubacuori, aveva fatto molto parlare la sua storia con Ludovica Bizzaglia

Awed, iscritto all’anagrafe con il nome di Simone Paciello, è un giovane youtuber nato a napoli nel 1996. Inizia la sua carriera sul Tubo quasi 10 anni fa, nel 2012, quando aveva solamente 16 anni: commentava quei programmi della televisione italiana che lui stesso considerava “trash”. Da qui parte, pian piano, la sua popolarità e quest’anno, nel 2021 è arrivato a partecipare all’Isola dei Famosi. Il naufrago in Honduras nel programma su Canale 5 condotto da Ilary Blasi ha spesso fatto parlare di sé per le sue relazioni. Tra le varie, sicuramente è da ricordare quella con l’attrice Ludovica Bizzaglia: scopriamo chi è.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Elisa Isoardi, chi è il fratello Domenico: fa l’eremita in montagna

Chi è Ludovica Bizzaglia, ex ragazza di Awed

Ludovica Bizzaglia è un’attrice e scrittrice nata a Roma nel maggio 1996; coetanea del suo ex fidanzato Awed, è oramai vicina al quarto di secolo. La giovane dai capelli rossi ha iniziato giovanissima a lavorare nel mondo dello spettacolo: infatti, esordisce nel 2008 all’interno di Appuntamento al tubo, commedia per ragazzi in onda su Rai Gulp. Già nel 2009 sbarca nel mondo del grande schermo, recitando in Amore 14, pellicola del regista Federico Moccia. Nello stesso anno lavora anche al film per la televisione Al di là del lago, trasmesso su Canale 5 e con protagonisti Kaspar Capparoni, Gioia Spaziani, Roberto Farnesi, Anna Safroncik e la regia di Stefano Reali.

Potrebbe interessarti leggere anche –> L’Isola dei Famosi, anticipazioni di stasera 29 Marzo: le ultime novità

Oltre al mondo del cinema, Ludovica Bizzaglia si dedica anche al piccolo schermo e recita in serie tv importanti nel panorama italiano. In primis, la si è vista in Un’altra vita: fiction di Rai 1 che l’ha fatta conoscere al pubblico. Successivamente, ottiene ruoli anche nella soap opera Un posto al sole e nelle serie televisive L’allieva e Immaturi – La serie. Ma i suoi interessi non finiscono con il mondo della macchina da presa. Infatti, nel 2019 pubblica il suo primo romanzo, da titolo Abbi cura di splendere, seguito nel 2020 da Di Pioggia e di Fiori.