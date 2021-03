ATP Miami: Musetti – Cilic, dove vederla in streaming e in diretta

Dove vedere in streaming e in diretta il match di tennis che vede di fronte l’azzurro Lorenzo Musetti opposto a Marin Cilic.

Prosegue alla grande l’avventura degli azzurri al “Miami Open”, primo ATP Masters 1000 stagionale. Dopo l’impresa di ieri di Jannik Sinner, che ha avuto la meglio contro Karen Khachanov, attualmente numero 21 del ranking mondiale e in passato anche tra i primi dieci, oggi tocca ai due Lorenzo tenere alta la bandiera della nostra nazionale.

Alle 17 apre le danze il più giovane dei due, ovvero Lorenzo Musetti che in questa prima fase del 2021 ha dimostrato di avere un talento immenso, mentre in tarda serata tocca a Lorenzo Sonego. I due azzurri avranno rispettivamente di fronte Marin Cilic e Daniel Galán Riveros.

Lorenzo Musetti contro Marin Cilic: chi è l’avversario dell’azzurro

Il 19enne Lorenzo Musetti, astro nascente del tennis azzurro che nelle categorie Under 12 e 14 ha vinto tutto, per poi ottenere grandi risultati anche tra gli juniores, ha avuto la meglio nel turno precedente del ben più quotato Benoît Paire, n.33 ATP e 23esima testa di serie. Infatti, il ragazzo di Carrara – che se continua così potrebbe ritrovarsi presto tra i primi cinquanta tennisti al mondo – ha strapazzato l’esperto avversario con un doppio 6-3.

Adesso di fronte si ritrova un grandissimo campione, che è stato anche terzo nel ranking mondiale e ha vinto gli US Open nel 2014, arrivando poi in finale a Wimbledon 2017 e agli Australian Open 2018. Stiamo parlando del croato Marin Cilic, esperto tennista che dopo aver appunto toccato l’apice della sua carriera, nelle ultime due annate ha avuto grandi difficoltà ed è precipitato in classifica ATP.

Vedere il match di tennis tra Musetti e Cilic in streaming e in diretta

Riflettori puntati dunque sui sedicesimi di finale dell’ATP di Miami, che terminerà domenica 4 aprile e che è entrato nella fase calda. Ma soprattutto riflettori puntati sul nostro Lorenzo Musetti, sperando in una sua altra grande impresa. Purtroppo, è possibile seguire questo torneo soltanto in abbonamento: tutti gli incontri saranno visibili onda su Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e Sky Sport Collection. Per chi volesse seguire lo streaming, sempre in abbonamento si può disporre del servizio Sky Go.

Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Geri De Rosa, Federico Zancan e Dario Massara sono i telecronisti del tennis su Sky. Al commento tecnico presenti Paolo Bertolucci, Stefano Pescosolido, Raffaella Reggi e Laura Golarsa. Per quanto concerne SuperTennis, la tv in chiaro interamente dedicata a questo sport, manderà in differita due partite al giorno del torneo di Miami, alle 8 e alle 13 del mattino, ma non sappiamo se sarà possibile domani rivedere il match che vede impegnato Musetti.