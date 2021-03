Alessandro Tersigni, perché è finita la relazione con Melita Toniolo

Dopo anni dalla fine della loro relazione, esce la verità sul perché è finito l’amore tra Alessandro Tersigni e Melita Toniolo.

Alessandro Tersigni conobbe Melita Toniolo durante la sua partecipazione al “Grande Fratello” nel 2007, quando lei era ancora fidanzata con il tronista Luca Dorigo. I due, però, si innamorarono nella Casa più spiata d’Italia, diventando in poco tempo una delle coppie che fece più sognare i telespettatori.

Alessandro Tersigni sembrava estremamente innamorato di Melita Toniolo mentre erano entrambi partecipanti al “Grande Fratello“. Quando i due uscirono dalla Casa, però, fecero fatica a mantenere vivo il loro sentimento. La Diavolita raccontò diverso tempo dopo la loro rottura le cause che la spinsero a separarsi dall’ex gieffino. In seguito al reality, Tersigni si era trasferito da Roma a Milano per seguire la modella e i due erano andati a convivere insieme ma, a causa degli impegni lavorativi della Toniolo, ebbero una profonda crisi dalla quale non riuscirono a riprendersi.

Alessandro Tersigni e Melita Toniolo, cos’è successo tra loro dopo il Grande Fratello

“Abitavamo in un appartamentino sui Navigli, un vero nido d’amore. Ma io, a causa del lavoro, non c’ero quasi mai e ad Alessandro ha sempre pesato il fatto di stare lontano dalla sua città, dai suoi amici“, raccontò Melita Toniolo riguardo la sua rottura con Alessandro Tersigni. Ad oggi entrambi si sono rifatti delle vite, l’attore de “Il Paradiso delle Signore” è legato all’ex ballerina di “Amici“, Maria Stefania Di Renzo, con la quale è convolato a nozze nel 2016.

Alessandro Tersigni ha avuto un figlio, Filippo, dalla moglie Maria Stefania Di Renzo, mentre Melita Toniolo convive con il comico di “Colorado” Andrea Viganò e anche loro hanno avuto un bambino e progettano il grande passo. Da quando si sono lasciati, Alessandro e Melita non si sono più né visti né sentiti e non hanno mantenuto affatto i buoni rapporti.